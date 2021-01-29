Gaziantep Valisi Gül, Cerablus’ta sokakları dolaştı, vatandaşla görüştü

Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırdığı ve hayatın normale döndüğü Cerablus’u ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyareti kapsamında ilk olarak İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi’nde yetkililerden bilgi alan Vali Gül, daha sonra Cerablus sokaklarında bir süre dolaşarak yerel halkla selamlaştı. Esnaf ve çocuklarla sohbet eden Vali Gül, yapımı devam eden çalışmaları inceledi. Cerablus Mahalli Meclisini de ziyaret eden Vali Gül, burada meclis üyeleri ile bir araya geldi.

Gandura Yerel Meclisi açıldı

Vali Davut Gül’ün Cerablus ziyareti, Gandura kasabası ile devam etti. Burada, Gandura Yerel Meclisi’nin açılış törenine katılan Vali Gül, meclis üyeleri, yerel halk ve esnafla bir araya geldi.

Vali Gül, ziyaretlerini gerçekleştirdikten sonra Cerablus’tan ayrıldı.