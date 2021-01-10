Gaziantep sokaklarında tarihi sessizlik

Korona virüs nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Gaziantep’te normal zamanlarda yoğunluk yaşanan pek çok cadde ve sokak sessizliğe büründü. Kentte özellikle ticaret akışının sağlandığı ve günün hemen hemen her saati aşırı trafik yoğunluğunun yaşandığı tarihi İpekyolu ise bomboş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Gaziantep’te sembol noktalar boş kaldı. Kısıtlama sonrası kentte normal zamanlarda aşırı yoğunluk yaşanan cadde, sokak ve meydanlar bomboş kaldı. Gaziantep’te kısıtlamanın ikinci günü de özellikle kale çevresi, Karagöz Caddesi, İstasyon Caddesi, Gaziler Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Mütercim Asım Caddesi gibi gün içerisinde yoğunluğuyla dikkat çeken pek çok meydan ve caddede tarihi sessizlik hakim oldu.

Kentte özellikle ticaret akışının sağlandığı ve günün hemen hemen her saati aşırı trafik yoğunluğunun yaşandığı tarihi İpekyolu ise bomboş kaldı. Kısıtlamanın olmadığı günlerde kentin trafik yükünün önemli bir kısmını çeken İpekyolu, en sakin günlerinden birini yaşadı. Tarihi sessizliğiyle dikkat çeken cadde ve sokakların kısıtlamanın sona ermesinin ardından tekrar yoğun ve kalabalık görüntüsüne kavuşması bekleniyor.