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Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde yavru deve ve zebra heyecanı

DÜNYANIN SAYILI HAYVANAT BAHÇELERİ ARASINDA YER ALAN GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ’NDE YENİ DOĞAN BİR DEVE İLE İKİ ZEBRA YAVRUSUNUN HEYECANI VE MUTLULUĞU YAŞANIYOR.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde yavru deve ve zebra heyecanı

DÜNYANIN SAYILI HAYVANAT BAHÇELERİ ARASINDA YER ALAN GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ’NDE YENİ DOĞAN BİR DEVE İLE İKİ ZEBRA YAVRUSUNUN HEYECANI VE MUTLULUĞU YAŞANIYOR.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:46
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Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde yavru deve ve zebra heyecanı

Dünyanın sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde yeni doğan bir deve ile iki zebra yavrusunun heyecanı ve mutluluğu yaşanıyor. Bayram’da doğan yeni yavru devenin ismi ’Bayram’ olurken, yeni iki zebra yavrusunun ismi ise anketle belirlenecek.

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olma özelliğiyle bilinen, bünyesinde 350 türden 7 bin 500’ü aşkın hayvan bulunan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin nüfusu artmaya devam ediyor. Yıl boyunca milyonlarca vatandaşın ziyaret ettiği ve korona virüs salgını nedeniyle 3 aydır ziyaretçi girişlerinin yasak olduğu hayvanat bahçesinde yaşanan yeni doğumlar yüzleri güldürüyor.

Salgın döneminde çeşitli türlerden çok sayıda yeni doğumun gerçekleştiği hayvanat bahçesinde son olarak bir deve ile iki zebra yavrusu dünyaya geldi. Ramazan Bayramı’nda dünyaya gelen deve yavrusuna ‘Bayram’ ismi verilirken, iki zebra yavrusunun ismi ise yapılacak olan anketle vatandaşlar tarafından belirlenecek.

“Yeni doğumlarla yüzümüz güldü”

Yaşanan son doğumlarla hayvanat bahçesindeki nüfusun arttığını söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne yaklaşık 80 gündür ziyaretçi almıyorduk ama bu süreçte hayvanların bakımlarını, beslenmelerini ve sağlık taramalarını da aksatmıyorduk. Bu süreçte ziyaretçi alamadığımız için üzgündük tabi ama bayramda bizi sevindiren gelişmeler yaşandı. Ramazan Bayramı’nın ikinci günü çok sevindirici iki haber aldık ve iki zebramız ile bir devemiz doğum yaptı. Yani üç yeni yavrumu hayvanımız dünyaya geldi” dedi.

“Deve yavrusuna ‘Bayram’ ismini verdik”

Yeni dünyaya gelen hayvanlardan deve yavrusuna ‘Bayram’ ismini verdiklerini ve zebraların ismini de anketle belirleyeceklerini açıklayan Özsöyler, “Bayramda dünyaya gelen yavrularımızdan biri olan deve yavrumuza ‘Bayram’ ismini verdik. Yine bayramda doğan zebralarımızın ismini ise anketle belirlemeye karar verdik. Anketimiz başladı şuanda ve bu ankette ziyaretçilerimizin belirlediği isimleri zebralarımıza vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Yavruların tüm bakımlarını yapıyoruz”

Yeni doğan yavruların her türlü takiplerini ve bakımlarını yaptıklarını da vurgulayan Özsöyler, “Yeni doğan tüm yavrularımızın her türlü sürecini ve takibini titizlikle yapıyoruz. Bu süreçte yavruların annesini emip emmediklerini, ne kadar süt içtiklerini, annesinin ilgisini gibi pek çok takibi yapıyoruz. Annelerinin de iyi olması için onlara da besleyici yemler veriyoruz” şeklinde konuştu.

"Hayvanların rahatlığı doğurganlığı arttırıyor"

Geçmiş dönemde çok Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde çok sayıda doğumun gerçekleştiğini ve doğurganlık oranlarının yüksek olduğunu aktaran Celal Özsöyler, “Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ndeki doğurganlık oranımız çok iyi durumda. Geçmiş dönemler rakunlarımız, ceylanlarımız, geyikler, karacalar, tüm kanatlı türlerden yavrularımız dünyaya geldi. Bunun bu oranda olmasının sebebi de tüm hayvanların bakımlarını çok iyi ve düzenli bir şekilde yapmamızdır. Ayrıca tüm hayvanlarımıza doğal ortamlarına uygun barınaklar, yazlık kışlık barınaklar gibi pek çok imkanı da sağlıyoruz. Bu da hayvanların kendini rahat hissetmesine ve doğurganlık oranının artmasına imkan sağlıyor. Ayrıca hayvanlarımıza vitamin ve mineral takviyeleri de yapıyoruz” diye konuştu.

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