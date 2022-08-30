Gazi ve çocuklar 30 Ağustos’u coşkuyla kutladı

Yaprak Döner, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılına özel anlamlı bir program düzenledi. Ankara’da gaziler ve çocukların katılımıyla gerçekleşen etkinlikte zaferin yıldönümü coşku içinde kutlandı.

Yaprak Döner firması 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yılına özel program düzenledi. Ankara’nın Keçiören İlçesine bağlı Etlik Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte minikler, gaziler ile bir araya geldi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığındaki Türk Ordusu’nun destansı zaferinin 100. Yılını bando ekibi ile zaferi kutlayan Yaprak Döner, etkinlikte “Büyük Taarruz” ruhunu diri tuttu. Kırmızı-beyaz tişörtler giyen çocuklar, gazilere yemek ikramında bulunurken, deneyimlerini de bizzat öğrenme fırsatı buldu. Törende yapılan konuşmaların ardından çocuklar ve gaziler “Dün, bugün, yarın Cumhuriyetimiz el ele” yazılı panonun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kutlama töreninde konuşan Mehmet Gökbulut, Zafer Bayramı’nın önemine vurgu yaparak, “30 Ağustos Zafer Bayramı’mız için biz de esnaf olarak karınca kararınca bir katkıda sağlayalım diye burada toplanmış bulunuyoruz. Bu zaferleri kazanmak kolay değil; milletçe el ele vererek kazanıldı. Nice 30 Ağustoslarımız hayırlı uğurlu olsun. Genç nesiller, elinde bayrak sallayanlar şu anda bu ruhu onlara aşılarsak ilerleyen tarihlerde 150’nci, 200’üncü yıllarımız olacak. Şu an da temelleri atmak gençlerin tarihimizi bilmeleri için çok çok önemli” ifadelerini kullandı.

Kutlama törenine katılan Kıbrıs Gazisi Edip Deniz ise gençlere nasihatte bulunarak, “30 Ağustos kutlu olsun. Gençler bu vatanın kıymetini bilsinler. Biz bu vatan için nice yerlerde can verdik. Kıbrıs’ta 500 tane şehit verdik. Gençler bu bayrağın değerini bilsinler. Bu vatan için can feda, kan feda. Bu bayrağın düşmanı çoktur. Çocuklarla o kadar sevindik ki çok mutlu olduk. Yaprak Döner’e de teşekkür ederiz” diye konuştu.