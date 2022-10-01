Gazi Üniversitesinde "Uluslararası Üniversiteler Konseyi’nin Küresel Göç ve Mülteci Sorunu" çalıştayı

Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde Uluslararası Üniversiteler Konseyinin (UÜK) düzenlediği “Küresel Göç ve Mülteci Sorunu” başlıklı çalıştay gerçekleştirildi.

Uluslararası Üniversiteler Konseyinin Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlediği “Küresel Göç ve Mülteci Sorunu” konulu uluslararası çalıştayın açılışı Gazi Üniversitesi Rektörlük Mimar Kemaleddin Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Uluslararası Üniversiteler Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, konsey hakkında bilgi verdi. Çalıştay’da konuşan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, konuşmasında şunları söyledi:

“Gazi Üniversitesi olarak bugün bizim için önemli bir gün. Bu kadar değerli konuğu Gazi Üniversitesinde ağırlamaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu organizasyonda emeği geçen başta Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu’na, özellikle baştan sona kadar bütün programlarda emeği geçen Muş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’a ve Üniversitemiz Sosyal İşler Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Selami Candan’a çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan tercümanlarımıza ve diğer bütün birimlerimize emekleri için çok teşekkür ediyorum. Toplantının sonuncunda açıklanacak olan sonuç bildirgemizin ülkemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Orhan Hikmet Azizoğlu ise açılış konuşmasında çalıştayda küresel göç ve mülteci sorununun sosyolojik, akademik, diplomatik ve siyasi analizlerinin yapılacağını söyledi. Sorun oluşturucuların çözüm üretme noktasında aktif rol almadığı bir süreçte yaşandığını anlatan Azizoğlu, “Özellikle Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafi bölgede çok yoğun göç ve mülteci sorunu yaşıyoruz. Coğrafya kaderdir ve bu coğrafyada birlikte yaşamaktayız. Sorunun çözümüne odaklanmamız gerekir” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Mimar Kemaleddin ile eski ve yeni senato salonlarında üç grup halinde çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştay, Mimar Kemaleddin Salonu’nda sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla sona erdi. Sonuç bildirgesinde Uluslararası Üniversiteler Konseyinde yer alan üniversitelerin küresel göç ve mülteci sorununun çözümünde etkili olabileceği vurgulandı.

Çalıştay rektörlük ana binanın önünde çekilen toplu fotoğraftan sonra sona erdi.