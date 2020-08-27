Gazi Üniversitesi Avrupa’nın en iyi kimya dergisine kapak oldu
GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN PROF. DR. ZEYNEL SEFEROĞLU’NUN, AVRUPA’NIN EN İYİ, DÜNYANIN İSE İKİNCİ EN İYİ ORGANİK KİMYA DERGİSİ OLAN AVRUPA ORGANİK KİMYA DERGİSİ’NDE (EUROPEAN JOURNAL OF ORGANİC CHEMİSTRY) MAKALESİ YAYINLANDI.
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Organik Kimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Zeynel Seferoğlu’nun, Avrupa’nın en iyi, dünyanın ise ikinci en iyi organik kimya dergisi olan Avrupa Organik Kimya Dergisi’nde (European Journal of Organic Chemistry) makalesi yayınlandı.
‘’Organik ve sulu çözeltide siyanürün seçici olarak tespiti için yeni bir mekanizma’’ (A new mechanism for seletive recognition of cyanide in organic and aqueous solution) başlıklı makaleyi Prof. Dr. Seferoğlu ile birlikte Fen Bilimleri Enstitüsü İleri Teknolojiler Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Seferoğlu, Organik Kimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Aydıner ve yüksek lisans öğrencisi Ergin Keleş hazırlayan isimler oldu.
Yayınlanan makale derginin 2020/30 sayısında kapak olarak kullanırken, derginin kapağında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1926 yılında Mimar Kemaleddin’e yaptırılan Gazi Üniversitesinin Rektörlük Binasının fotoğrafı yer aldı.
Yapılan çalışmanın içeriği hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Seferoğlu, teknolojinin gelişmesiyle kullanımı giderek artan ve doğa için tehlike arz eden siyanürün hızlı tespiti için solüsyon geliştirdiklerini belirterek, “Atık olarak ortaya çıkan siyanür sızıntısı, içme suyu kaynaklarının kirlenmesine, çok sayıda balık türünün yaşamını kaybetmesine ve de tarım alanlarının zarar görmesine neden oluyor. Çok kısa bir sürede canlıların yaşamında ciddi hasarlara sebep olan sinyarün hızlı ve hassas bir şekilde tayin edilebilmesi için, Üniversitemizin kimya laboratuvarlarında yaptığımız çalışmayla, literatürde ilk kez önerilen bir mekanizma üzerinde organik ve sulu çözeltilerde siyanürü hızlı ve seçici olarak belirleyerek yeni bir yöntem ortaya çıkardık” ifadelerini kullandı.
|İmsak
|04:47
|Güneş
|06:19
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:54
|Akşam
|19:52
|Yatsı
|21:18
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25