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Gazi Muharrem Daşdemir toprağa verildi
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Şahmelek köyünde eden vefat eden Gazi Muharrem Daşdemir düzenlenen törenle toprağa verildi.
Genel 01.12.2020, 19:09
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Şahmelek köyünde eden vefat eden Gazi Muharrem Daşdemir düzenlenen törenle toprağa verildi.Gazi Muharrem Daşdemir, Şahmelek köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine katılan Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Güney ve Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Gazi Muharrem Daşdemir’in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
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