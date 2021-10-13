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Gazetelerin resmi ilanları kesilmeyecek

Resmi ilanlar ulusal ve yerel gazetelerde yayınlanmaya devam edecek.

Genel 13.10.2021, 19:51
Gazetelerin resmi ilanları kesilmeyecek

Resmi ilanlar ulusal ve yerel gazetelerde yayınlanmaya devam edecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, “Ulusal ve yerel gazeteler bu teklifin çıkarılmasıyla birlikte rahat bir nefes almıştır. Emekleri geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül’e teşekkür ederiz. Cumhur ittifakımızın bu desteği neticesinde alınan kararla ulusal ve yerel gazeteler rahat nefes almıştır. Ülkemizdeki tüm ulusal ve yerel gazeteler adına Cumhur İttifakımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Alınan bu kararın ulusal ve yerel gazetelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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