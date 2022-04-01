Gazeteciler, Ramazan ayı öncesi Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde buluştu

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, geleneksel olarak her Ramazan ayı öncesi gerçekleştirdiği etkinlikte yerel medya çalışanlarıyla bir araya geldi.

Beylikdüzü’nde bulunan yerel medya çalışanları Ramazan ayı öncesinde Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde bir araya geldi. Müze kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, basın mensuplarının Ramazan ayını tebrik etti. Konuyla ilgili konuşan Balıkçı Kenan Balcı, “Geçen sene de arkadaşlarımızla beraber güzel günler geçirmiştik. Bir yıl doldu Ramazan ayını kutlu ve mutlu şekilde geçirdik. Bayramı da yaşadık. Şimdi yine ‘Ramazan’a hoş geldin’ diyoruz. Tatlı bayramlar geçirmek dileğiyle inşallah. Denizlerimiz tükenmeyen madenlerimiz ve ekmeden biçtiğimiz tarlalarımızdır. Balık, anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran, içinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağımızdır. Önceden 10 kilo balık yiyorduk şimdi 5 kiloya düştü. Az da olsa balık yiyelim. Ramazanda balığın anlamı nedir? Mideyi yormaz, zinde tutar, acıktırmaz, doyurucudur. O yüzden iftarda mutlaka balık tavsiye ediyorum. Herkese afiyet olsun” dedi.

Alışveriş yapmaya gelen bir vatandaş ise “Balıkçı Kenan her zaman tercih ettiğimiz bir yer. Tabii ki Ramazan ayında da burada olacağız” şeklinde konuştu.