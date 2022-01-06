Gazeteciler ’Emek Ödülleri’nde buluşuyor

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti yönetimi tarafından düzenlenen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Basın Emek Ödülleri, cumartesi akşamı sahiplerini bulacak.

Cemiyet Başkanı Yusuf Ziya Çakır, "Şehrimizin gerçek basın emekçileri, mesleğinin hakkını veren meslektaşlarımızla bir araya gelecek olmanın sevinci ve heyecanı içerisindeyiz" dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yönetim kurulu olarak ’Basın Emek Ödülleri’ adı altında bir etkinlik düzenleme kararı aldıklarını belirten Yusuf Ziya Çakır, "Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti, sadece her 10 Ocak’ta değil, fırsat bulduğu her platformda, mesleğimizde yaşadığımız sorunları, sıkıntıları dile getirmeye devam ediyor, çözüm yollarının bulunması için emek sarf ediyor. Herkesin malumu olduğu üzere, özellikle son yıllarda mesleğimizin en büyük sorunu olarak görünen işsizlik, ne yazık ki devam ediyor" diye konuştu.

"Birlik ve beraberliğimiz için"

Pazartesi günü kutlanacak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde bir kez daha ’gazetecilik’ mesleğinin önemini anlatacaklarını, meslekte yaşanan sorunları ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi gibi ana konuları bir kez daha kamuoyu gündemine taşıyacaklarını söyleyen Cemiyet Başkanı Yusuf Ziya Çakır, "Bu düşünceler doğrultusunda, cumartesi akşamı düzenleyeceğimiz etkinliğimizin birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesine vesile olmasını diliyor, şimdiden tüm meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti’nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Basın Emek Ödülleri etkinliği, 8 Ocak Cumartesi günü Fuariçi Derya Tesisleri’nde saat 20.00’de gerçekleştirilecek.