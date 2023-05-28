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Gazeteci yazar Engin Ardıç son yolculuğuna uğurlandı: Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
SABAH GAZETESİ YAZARI ENGİN ARDIÇ, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ’NDE DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI. TÖRENE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILDI.
Genel 28.05.2023, 19:19
Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sabah gazetesinin köşe yazarlarından Engin Ardıç, son yolculuğuna uğurlandı. 71 yaşında hayatını kaybeden Ardıç için Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Ardıç, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze törenin ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.