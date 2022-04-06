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Gazeteci Coşkun Aral’ın acı günü
Gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral’ın annesi Nilüfer Aral hayatını kaybetti.
Genel 06.04.2022, 23:12
Gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral’ın annesi Nilüfer Aral hayatını kaybetti.
Gazeteci Coşkun Aral’ın annesi Nilüfer Aral hayatını kaybetti. Nilüfer Aral’ın cenazesi yarın öğle namazını müteakip, Kartal Uğur Mumcu Şehitler Camii’den kaldırılacak ve Feriköy Mezarlığı’na defnedilecek.
Annesinin yemeklerini kitaplaştırmıştı
Gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, 2009 yılında annesi Nilüfer Aral’ın yemek tariflerinden yedi bölgenin lezzetlerini ’Annemin Yemekleri’ kitabında toplamıştı.