Gazeteci Ahmet Kekeç için cenaze töreni düzenleniyor

Gazeteci Ahmet Kekeç için Eyüpsultan Cami’inde cenaze töreni düzenleniyor.

Gazeteci Ahmet Kekeç için öğle namazını müteakiben Eyüpsultan Cami’inde cenaze töreni düzenleniyor. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve çok sayıda gazeteci arkadaşı katıldı. Cenazeye korona virüsten dolayı bazı aile üyeleri katılamadı. Taziyeleri kardeşi Hüseyin Kekeç kabul etti. Cenaze töreni devam ediyor.