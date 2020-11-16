banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Şuşa'nın gerçek sahipleri...
Şuşa'nın gerçek sahipleri...
'Tek hedefim, Fenerbahçe'nin başarısı'
'Tek hedefim, Fenerbahçe'nin başarısı'
Bu göller kendine hayran bırakıyor
Bu göller kendine hayran bırakıyor
Yargıtay'dan çok önemli mesai kararı
Yargıtay'dan çok önemli mesai kararı

Gazeteci Ahmet Kekeç için cenaze töreni düzenleniyor

Gazeteci Ahmet Kekeç için Eyüpsultan Cami’inde cenaze töreni düzenleniyor.

Genel 16.11.2020, 13:50
3
Gazeteci Ahmet Kekeç için cenaze töreni düzenleniyor

Gazeteci Ahmet Kekeç için Eyüpsultan Cami’inde cenaze töreni düzenleniyor.

Gazeteci Ahmet Kekeç için öğle namazını müteakiben Eyüpsultan Cami’inde cenaze töreni düzenleniyor. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve çok sayıda gazeteci arkadaşı katıldı. Cenazeye korona virüsten dolayı bazı aile üyeleri katılamadı. Taziyeleri kardeşi Hüseyin Kekeç kabul etti. Cenaze töreni devam ediyor.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
15°
parçalı az bulutlu
banner378