Galatasaray, Düşler Vadisi Projesi ile yaklaşık 2.4 milyar TL gelire sahip olacak

Emlak Konut GYO öncülüğünde Galatasaray’ın Riva arazisi üzerinde Yılmaz İnşaat ve FBA Yapı tarafından geliştirilen Düşler Vadisi’nde ilk 2 Etapta satışa sunulan 700 villadan 685’i sahiplerini buldu. Galatasaray, proje ile yaklaşık 2.4 milyar TL gelire sahip olacak.

4 Etaptan oluşacak ve toplamda bin 330 villanın yer alacağı projede Ortak Girişim, 3. Etapta ön talep dönemini başlattı. Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz ve FBA Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aksöz projenin son durumunu paylaşmak üzere Düşler Vadisi sosyal tesislerinde basın mensupları ile bir araya geldi. Türkiye’nin sayılı villa projelerinden Düşler Vadisi Riva’da yaşam başlarken Ortak Girişim 3. Etapta ön talep dönemini başlattı. Düşler Vadisi sosyal tesislerinde basın mensupları ile bir araya gelen Hakan Yılmaz ve Fatih Aksöz projenin son halini aktardı.

Hakan Yılmaz, “3. etap villaların metrekaresi 50- 65 bin TL’den başlıyor”

Projenin ilk 2 Etabındaki 700 villanın 685’inin satıldığını belirten Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, “300 villanın yer alacağı 3. Etabımızda villaların metrekaresi 50 bin lira ile 65 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. Yani fiyat olarak baktığımızda küçük villalar 10 milyon TL’den, büyük villalar ise 23 milyon TL’den başlıyor. Her villanın bahçe büyüklüğü farklı olduğu için fiyatı da farklı oluyor” dedi.

Villalar 3,5 yılda 8 kat prim yaptı

2018 yılının son çeyreğinde lansmanı yapılan projede villaların 8 kat prim yaptığını belirten Hakan Yılmaz, “İlk lansman döneminde 1 milyon 69 Bin TL’den satışa sunduğumuz 1+1 villalarımız şuan sahipleri tarafından 8 milyon TL gibi fiyatlarla devrediyor. 1 milyon 400 Bin TL’ye sattığımız villalar şuan 10-12 milyona devrediliyor. Bu hafta itibariyle 3. Etap için talep toplamaya başladık. 1-2 haftaya kadar satışa çıkarmayı planlıyoruz. Öncelik dışarıdan gelen müşteriden ziyade daha önce diğer etaplardan villa almış müşterilerimizin olacak. Düşler Vadisi’nde toplam bin 330 villamız bulunuyor. 700 tanesini satışa sunmuştuk şimdi bir 300 villa daha satışa açılacak. 4. Etapta da bir 330 villa daha satışa sunulacak ve projemizin tamamını 2026 yılında bitirmiş olacağız ”diye konuştu.

Yabancıya satış oranı yüzde 3 civarında

“Bizim buradaki yabancı müşteri portföyümüze baktığınız zaman projemizden üst segment beyaz yakalı yabancılar villa sahibi oldu” diyen Yılmaz, “Bunlar arasında Çinli banka genel müdürü olan müşterimiz de var, yurt dışında bir ülkenin bakanlığını yapan, bir ülkenin büyükelçiliğini yapan müşterimiz de var. Biz bu konuda biraz seçiciyiz, yani 685 villa satmışız ve sadece 35 tanesini yabancılara vermişiz. Aslında bizim projemiz Ortadoğu’daki müşterilere hitap edecek bir proje. Çünkü bu kitle genelde Sapanca, Yalova, Karadeniz taraflarına gidiyorlar ki; bizim burada bir denizimiz var o da Karadeniz’dir. Yine projemizde yer alan lagünümüzü Karadeniz’in suyu ile doldurduk. Ormanımız var, nehrimiz var, belediyenin nehir için yenilikçi alan projesi ile bir de yat limanı projesi var” şeklinde konuştu.

Projenin şehrin karmaşasından uzak, bir o kadar da şehre yakın olduğunu kaydeden Yılmaz, şu ifadelerde bulundu;

“Baktığınız zaman projemizden Zorlu Center’a 25 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Özellikle Ortadoğu müşterisi, yabancı müşteri nerelere gitmek istiyor; İstinye Park’a, Zorlu Center’a veya Cevahir AVM’ye gitmek istiyor. Düşler Vadisi’nden bu saydığımız AVM’lere 30 dakikada gidilebiliyor. Yani bizim projemizden villa sahibi olan bir kişi hem doğada yaşayacak hem de merkezdeki aktivitelerden yararlanacak.”

Zengin sosyal donatı alanları ile aktivite alanlarına sahip

Projeyi; okul, cami, kütüphane, hobi bahçeleri, lagün, gölet, kapalı havuz, spor sahaları, park-bahçe ve zengin aktivite alanlarını kapsayacak şekilde tasarladıklarını belirten Yılmaz, ” Proje içinde çok özel bir ticaret merkezi planladık ve çok iyi markalarla anlaştık. Herkesin ekip dikebileceği, sebze ve meyvesini yetiştirebileceği iyi tarım alanlarına yer verdik ve ekim alanları kurduk. 10 bin metrekarelik biyolojik gölet yaptık. Karadeniz’in suyu ile doldurulmuş yüzülebilen lagünümüzü ve kapalı havuzumuzu hayata geçirdik. Nasıl İstanbul merkezindeki bir insan Belgrad ormanına gidip yürüyüş yapıyor, sonra yakın yerlere gidip kahvaltı ediyor. Düşler Vadisi’nden villa sahibi olan bir kişi de; parkımızda yürüyüş yapacak, göletin etrafını dolaşacak, oturacak Pazar kahvaltısını yapacak veya akşamüstü gidecek yemeğini yiyecek” dedi.

Mustafa Koç’un anısına ailesi, projenin yanı başına uluslararası golf sahası yapıyor

Golf sahasının yapımının bitmek üzere olduğunu söyleyen Yılmaz, “Golf sahasının maliyetini Mustafa Koç’un anısına ailesi karşıladı. Eylül ayında İstanbul Golf Kulübü komşumuz olacak. Burada büyük turnuvalar yapılacak. Bu durum projemizdeki villaların hem değerini, hem de kiraları artıracaktır. Ancak sezonluk kiralamaları şahsım olarak etik bulmuyorum. Zaten bizim projemizdeki villa sahiplerinin yüzde 90’ı oturumcu. Biz bu projemizde mahalle kültürünü yaşatacağız” ifadelerinde bulundu.

Kamu için yaklaşık 500 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını aktaran Yılmaz, “Projemizde 32 derslikli devlet okulu, cami, alt yapı çalışmaları, yağmur suyu kanalizasyon, yol, köprü, 70 dönümlük park alanı gibi kamuya devredilmek üzere yatırımlar yaptık. Bu yatırımlarımızın bir kısmı bitti, bir kısmı ise devam ediyor. Kamuya devredilmek üzere yaptığımız yatırımların toplamı şu an için 500 milyon lirayı buluyor” dedi.

3.8 milyar hasılat bedeline sahip proje tamamlandığında 12 milyar TL’nin üstüne çıkacak

2018’in son çeyreğinde lansmanını yapılan projenin o dönem hasılat bedelinin 3.8 milyar TL olduğunu belirten Yılmaz, “Hasılat paylaşımında bu bedelin yüzde 25’ini biz Emlak Konut’a ödüyorduk. Emlak Konut’ta yüzde 20’sini arsa sahibi Galatasaray Kulübüne ödüyordu. Toplamda ödeyeceğimiz rakam yaklaşık 950 milyon TL idi. Bu rakamın yaklaşık 750 milyon TL’si Galatasaray Spor Kulübüne gidecekti. Bugünkü satış bedellerine baktığımızda toplam hasılat bedeli 9 milyar TL’ye geldi. Tabi bu projenin tamamı 2026 yılında tam anlamıyla bitmiş olacak. Bu 4 yılı kattığımızda rakam 12 milyar TL’nin üstüne çıkacak” yorumlarında bulundu.

“Galatasaray, Düşler Vadisi’nden yaklaşık 2.4 milyar TL gelir elde edecek”

Lansman döneminde 750 milyon TL hasılat elde edileceği ön görülen Galatasaray’ın, proje bitiminde payını üçe katlayarak yaklaşık 2.4 milyar TL’lik bir gelir elde edecek. Divan Kurulunda konuşan başkan Dursun Özbek, projedeki paydan bahsederken şunları söyledi; “Arsamızın üzerinde hayata geçirilen Düşler Vadisi projesinde 730 villa kaldı, bu oranın yüzde 20’si bizim, yani 140-150 villa bizim. Bugün 140-150 villa kaç para yapıyor, hesaplanırsa 2 milyar TL’nin üzerinde bir para yapıyor. Bu rakam kulübümüze hatırı sayılır bir katkı sağlayacaktır. Çok doğru. Konut fiyatlarının artması ile birlikte Galatasaray Spor Kulübümüzün gelirleri de arttı. Tabi biz hasılat gelir paylaşımı modeli ile protokolümüzü yaptığımız için Galatasaray, villa yerine satıştan yüzde 20 nakit pay almış olacak” dedi.

Fatih Aksöz, “Emtialardaki artışları projeye yansıtmadık”

İnşaat malzemelerinde yüzde 100’ün üzerinde seyreden artıkları villa satış fiyatlarına yansıtmadıklarını belirten FBA Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aksöz, “Açıkçası bu zamları projeye yansıtamadık. Cebimizden finanse ettik. Burada esas olan süreci yönetmek, ayakta kalmak ve sürekliliği sağlamaktı. İnşaat malzemelerinde başta demir, çimento ve alüminyum olmak üzere birçok kalemdeki artışları villa fiyatlarına yansıtamadık. Demir 400 dolardan 900 dolara çıktı. bin 450 dolardan aldığımız alüminyum 4 bin 500 doları gördü. Tam 3 katı fazlasıyla karşılaşıp o bedelleri ödedik. Anlık tepkiler vererek ya da fiyatlara yansıtarak güven oluşturamazsınız. Böylece bizim yaptığımız bu süreçte sürekliliği sağlayıp, zamana yayarak süreci yönetmek oldu” dedi.

“Maliyetleri ve aidatları düşürmek için arıtma sistemi kurduk”

“Bizim projemizdeki sosyal imkânlar çevremizdeki sitelerden bir kat daha fazla” diyen Aksöz,” Yaşam amaçlı olarak baktığımız zaman bizim kapalı yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, ticaret merkezimiz, açık yüzme havuzumuz daha fazla olmasına rağmen aidatlarımız çevredeki projelerin yarısı veya üçte biri düzeyinde. Bunun en önemli sebebi, kendi arıttığımız sudan geri kazanım sağlıyoruz. Yine yanı başımızda bulunan Riva deresinden aldığımız suyu arıtıyoruz ve bahçede kullanıyoruz bu da bizim bahçe sulama maliyetimizi çok ciddi anlamda düşürüyor. Aynı zamanda kullandığımız bu temiz su yer altına karıştığı için doğanın dönüşümüne giriyor. Yani derenin temizlenmesine önemli katkıda bulunuyor. Bu da bizim için üzerinde durduğumuz çok önemli bir konu” dedi.

Basın mensupları ekim alanlarında kendi adlarını taşıyan fidanları toprakla buluşturdu

Sohbet toplantısının ardından Hakan Yılmaz ve Fatih Aksöz, basın mensuplarına projeyi ve sosyal tesis içerisindeki üniteleri gezdirdi. Karadeniz’in suyu ile doldurulmuş Lagün’e ve biyolojik gölete ilgi gösteren gazeteciler ardından ekim alanlarında günün anısına kendi adlarını taşıyan fidanları toprakla buluşturdu. Düzenlenen ikinci etkinlikte ise projeden villa alan aileler, çocukları ile birlikte fide dikim etkinliğine katıldı.