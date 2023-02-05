Galata Kulesi’ndeki demirler rüzgardan hasar gördü

Sert esen rüzgar nedeniyle Galata Kulesi’nin teras alanındaki demirler hasar aldı. Kule meydanındaki korkuluk demirleri de fırtınadan dolayı koptuğu için çevreye şerit çekilerek önlem alındı.

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan rüzgar ve fırtına, etkisini devam ettiriyor. Galata Kulesi’nin seyir teras alanındaki demirler de rüzgar nedeniyle hasar gördü. Kule meydanındaki korkuluk demirleri fırtınadan dolayı koptuğu için çevreye şerit çekilerek önlem alındı.