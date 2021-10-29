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Galata Köprüsü’nde Cumhuriyet Koşusu düzenlendi

İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Galata Köprüsü’nde bu yıl ilki gerçekleştirilen Cumhuriyet Koşusu’nda bin 500 sporcu ter döktü. Startını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın verdiği koşuya katılan sporcular, 7 kilometrelik güzergahı önce bitirmek için yarıştı.

Genel 29.10.2021, 16:18
Galata Köprüsü’nde Cumhuriyet Koşusu düzenlendi

İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Galata Köprüsü’nde bu yıl ilki gerçekleştirilen Cumhuriyet Koşusu’nda bin 500 sporcu ter döktü. Startını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın verdiği koşuya katılan sporcular, 7 kilometrelik güzergahı önce bitirmek için yarıştı.

İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyet’in kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Galata Köprüsü’nde Cumhuriyet Koşusu düzenlendi. Bu yıl ilki gerçekleşen koşunun startını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya verdi. Bin 500 sporcunun katıldığı koşuya yoğun ilgi oldu. Sporcular, Galata Köprüsü üzerinden Gülhane Parkı, Sultanahmet Meydanı, Beyazıt Camii Meydanı ve Mısır Çarşısı güzergahında 7 kilometrelik koşuya başladı.

“Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına koşuyoruz”

Burada bir basın açıklaması yapan Vali Yerlikaya, ”Bugün cumhuriyetimizin 98’inci yıldönümünü kutluyoruz. Cumhuriyetimiz 98 yaşında. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun. Minnettarız. 98 yılın onurunu milletçe ve şehrimiz İstanbul’umuzla çok büyük bir coşkuyla yaşıyoruz. Sabahleyin Vatan’da çok özel bir coşku vardı. Görülmeye değerdi. Bugün öğleden sonra ’Cumhuriyet İçin Koşuyoruz’ yarışını düzenledik. İstanbul Valiliği olarak Galata Köprüsü’nde bir ilk defa düzenleniyor. Bin 500 sporcumuz katıldı. Az önce startını verdik. Yaklaşık 1 saat 15 dakika sonra arkadaşlar yarışı bitirip finişe gelecekler. Biz katılımcılara, organizasyonda emeği olan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Şunu da söylemem lazım, Galata Köprüsü’nde startını verdiğimiz ve İstanbul’un ruhunu yansıtan tarihi yarımadamızdaki bu özel rota gerçekten görülmeye değer. Güneş de biraz müsaade etti, inşallah sonuna doğru da böyle olur. Yağış da görülmüyor. Dolayısıyla sporun birliğimize ve beraberliğimize, kardeşliğimize hizmet ettiğini biliyoruz. Ve bugünkü koşunun bir sloganı var, onu da söyleyelim ve kardeşlerimize başarılar dileyelim. Onlarla birlikte sizin şahitliğinizde Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına koşuyoruz” ifadelerini kullandı.

Koşuya katılan 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hasan Uludağ, ”Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. İyi ki ulu önder Atatürk bize bu vatanı emanet etti. Emanete sahip çıkacağız efendim. Ben Kıbrıs gazisiyim. Eski milli atletim. Avrasya Maratonu’nu 3 saat 7 dakikada koştum. İnşallah burada da koşup başaracağım. 69 yaşındayım. Bugün de 7 kilometre koşacağım” dedi.

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