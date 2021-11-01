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G20 liderleri küresel sorunlara yönelik ortak kararları açıkladı

Başta iklim değişikliği olmak üzere küresel sorunlar ile mücadele kapsamında bir araya gelen G20 liderleri, Roma’da gerçekleşen iki günlük zirvenin ardından alınan bir dizi ortak kararı açıkladı.

Genel 01.11.2021, 00:38
G20 liderleri küresel sorunlara yönelik ortak kararları açıkladı

Başta iklim değişikliği olmak üzere küresel sorunlar ile mücadele kapsamında bir araya gelen G20 liderleri, Roma’da gerçekleşen iki günlük zirvenin ardından alınan bir dizi ortak kararı açıkladı.

G20 Liderleri, bu haftasonu dünyadaki küresel sorunları ele almak için İtalya’nın Başkenti Roma’da bir araya geldi. Covid-19 gibi küresel sorunlarla daha iyi mücadele etmek, dünyada sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi sağlamak için toplanan G20 liderleri, yayınlanan ortak bildiride küresel sorunların üstesinden gelmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Sorunlara ortak ve etkili çözümler bulmada "çok taraflılığın" önemli olduğunu vurgulayan liderler, Covid-19 pandemisine karşı ortak mücadeleyi güçlendirme ve özellikle en savunmasız kişilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, kararlı önlemlerin alındığını beyan etti. Liderler, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) tavsiye ettiği gibi 2021’in sonuna kadar tüm ülkelerde nüfusun en az yüzde 40’ının, 2022’nin sonuna kadar ise yüzde 70’inin aşılamasına yardım edeceklerini belirtti.

G20 Liderleri ayrıca, iklim değişikliği ile mücadele, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, cinsiyet eşitliği, küresel ekonominin güçlendirilmesi gibi kritik konularda da hemfikir olduklarını beyan etti.

Liderler, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, Paris Anlaşması’nda belirlenen sıcaklık artışını 1.5 santigrat derecede tutma konusunda anlaştıklarını söyledi. Bildiride, ortak bir hedef olarak 1.5 dereceyi ulaşılabilir tutmak için her ülkenin düşük karbon geçişinde üzerine düşeni yapması gerektiğinin kabul edildiği belirtildi. Zirvede G20 ülkelerinin hepsinin net sıfır bir karbon emisyonu hedefi belirlemede taahhüdünde bulunmamasına rağmen, bildiri, özellikle tüm G20 ülkelerinin 2050 yılına kadar emisyonların sıfırı hedeflemesi gerektiğini belirtti.

Bildiride ayrıca G20 Liderlerinin 2021’in sonundan itibaren uluslararası kömür finansmanını sona erdirmek için taahhüt verdiği ve bu konuda hemfikir oldukları belirtildi. Tüm ulusların “büyük ölçüde karbondan arındırılmış” bir enerji sistemi için çaba göstermesi gerektiğini belirtilerek, ulusların sürdürülebilir biyoenerji de dahil olmak üzere sıfır veya düşük karbon emisyonlu ve yenilenebilir teknolojilerin yaygınlaştırılması konusunda işbirliği yapacakları belirtildi.

Güçlü sera gazlarının küresel sıcaklık artışına önemli ölçüde katkıda bulunduğunu söylen G20 Liderleri, bildiride bu konuda alınacak önlemlere yönelik kesin bir tarih belirtmemesine rağmen, 2030 yılına kadar biyoçeşitlilik kaybını durdurma taahhüdünde bulundu.

G20 Zirvesi’nin kapanışında basın açıklamasında bulunan İtalya Başbakanı Mario Draghi, "Bu zirvede hayallerimizin ilerlediğini gördük" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "G20’nin küresel çözümlere olan bağlılığından memnun olduğunu" söylerken ancak "tam olarak umduğunu bulamadığını" ifade etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise, Karbon emisyonlarını sıfıra indirme konusunda taahhütte bulunmayan ülkeleri eleştirdi. Johnson yalnızca 12 G20 ülkesinin 2050 veya daha öncesinde karbon emisyonlarını net sıfıra ulaşma sözü verdiğini ve emisyonlardan en çok sorumlu olan ülkelerin henüz bu işte adil olarak sorumluluk almadıklarını belirtti.

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