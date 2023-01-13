Fukushima Nükleer Santrali’nde arıtılmış radyoaktif atık suyun denize salınımına bu yıl başlanacak

Japonya’da 2011 yılında meydana gelen 9 şiddetindeki deprem ve tsunami sonucu hasar gören Fukushima Daiichi Nükleer Santrali’nde biriken arıtılmış radyoaktif atık su, bu yıl itibarıyla kontrollü olarak denize boşaltılacak.

2011 yılında meydana gelen 9 şiddetindeki Büyük Doğu Japonya Depremi’nin ve tsunaminin ardından nükleer facia yaşanan Fukushima Nükleer Santrali’nde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyun akıbeti ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Japonya hükümeti, bugün yapılan kabine toplantısında atık suyun kontrollü olarak denize boşaltılmasına, bu yılın ilkbahar ya da yaz aylarında başlanmasına onay verdi. Santral işletmecisi TEPCO’ya sürecin sorunsuz ilerlemesi çağrısı yapan Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, hükümetin atık suyun güvenli tahliyesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

Çernobil’den sonraki en büyük nükleer felaket

Çernobil faciasından sonraki en büyük nükleer felaket olan Fukushima Nükleer Santrali kazasında, santraldeki üç nükleer çekirdeğin erimesi sonucu radyasyon sızıntısı meydana gelmişti. Bölgedeki binlerce kişinin tahliyesi ile sonuçlanan kazanın ardından, bir milyon tondan daha fazla radyoaktif atık su oluştuğu belirtilmişti. TEPCO, 2022’ye kadar bu suları depolamak için kullanılan tanklarda yer kalmayacağını açıklarken, Japonya hükümeti ise uzun bir araştırma sürecinin ardından atık suyun uluslararası standartlar çerçevesinde arıtılarak denize salınmasına karar vermişti. Tokyo’nun kararı başta yerel balıkçılar ve ada ülkesi Japonya’nın komşuları olmak üzere bazı kamuoyu kesimlerinin tepkisine neden olmuştu. Son olarak TEPCO, geçtiğimiz Ağustos ayında santralde biriken radyoaktif atık suyun kontrollü olarak denize boşaltılmasını sağlayacak hattın inşasına başlandığını duyurmuştu.