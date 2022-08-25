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FSM Köprüsü Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ukrayna’nın 31. bağımsızlık yılı dolayısıyla mavi ve sarı renklere büründü.

Genel 25.08.2022, 02:14
FSM Köprüsü Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ukrayna’nın 31. bağımsızlık yılı dolayısıyla mavi ve sarı renklere büründü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 31. bağımsızlık yılını kutlayan Ukrayna’nın bayrak renkleri olan mavi ve sarı renklerle ışıklandırıldı.

Işıklandırmanın sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

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