FSM Köprüsü 4 Şubat Dünya Kanserler Günü’nde mor ve turuncu ile ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 4 Şubat Dünya Kanserler Günü nedeniyle mor ve turuncu ışıklar ile renklendirildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 4 Şubat Dünya Kanserler Günü adına farkındalığı arttırmak amacıyla mor ve turuncu ışıklar ile renklendirildi. Gece boyunca aydınlatılan köprü manzarası Rumeli Hisarı ve Sarıyer sahil yolundan görüntülendi.