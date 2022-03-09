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Fransız Sarayı’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) işbirliği ile resepsiyon düzenlendi. Etkinlikte kadın hakları, ücret eşitsizliği gibi konular ele alındı.

Genel 09.03.2022, 09:48
Fransız Sarayı’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) işbirliği ile resepsiyon düzenlendi. Etkinlikte kadın hakları, ücret eşitsizliği gibi konular ele alındı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) işbirliği ile resepsiyon düzenlendi. Etkinlik 13 yaşındaki piyanist İlyun Bürkev’in piyano dinletisiyle başladı. İstanbul’da Fransız Sarayı’nda düzenlenen etkinlikte tıp, fizik, astronomi, biyoloji, tarih, felsefe, siyaset bilimi, toplumsal cinsiyet, iletişim alanlarında başarılı işler yapıp iz bırakan kadınların fotoğrafları sergilendi.

Gazeteci Özlem Gürses’in sunumuyla gerçekleşen etkinlikte kadın hakları, toplumsal eşitliğin sağlanması, kadınların iş hayatındaki ücret eşitsizliği gibi konular ele alındı. Özlem Gürses’in sunumunun ardından Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut konuşma yaptı.

’’Kadınların her zaman en üst seviyede bulunması bir norm olmalı, istisna olmamalı’’

Landrut konuşmasında, ‘’Kadın erkek eşitsizliği gündeme çokça geliyor. Türkiye’de kadın hareketleri her zaman olmuştur ve bu hareketler kadın haklarının geliştirilmesi adına fayda sağlamıştır. Türkiye’nin İstanbul sözleşmesinden çekilmesinden üzüntü duydum. Kadına yönelik şiddet dünyanın her yerinde sorun oluşturuyor. Biz bunu engellemek için çalışmalar yapıyoruz. Kadınların durumu pandemide daha da kötüleşti. Pandemide artan ev içi şiddeti gözlemledik. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kadınların her zaman en üst seviyede bulunması bir norm olmalı, istisna olmamalı. Toplumsal cinsiyet önyargılarını yok etmek adil ve kapsayıcı bir dünya hepimizin için gereklidir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağladığımızda kadınlar gününü kutlamaya gerek kalmayacak’’ açıklamasında bulundu.

Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Herve Magro ise "Bizim için toplumsal cinsiyet konusu çok önemli. Pandemi döneminde kadınların toplumdaki etkileri ortaya çıktı. Bu dönemde kadınlar kırılganlaştı. Ukraynalı kadınları anmadan geçemiyorum, kendilerine desteğimiz tam. Kadınlara destek de çabalarımızı katlayarak daha fazla eyleme geçmemiz gerekir. Kadınlar ile erkekler arasındaki ücret farklılığını kaldırmak için çalışıyoruz. Kadına şiddeti önlemek için mevzuatlar hazırlanıyor. Bunlar için çalışıyoruz. Türkiye’de de kadınların güçlendirilmesi konusunda daha fazla desteğe ihtiyaç var. Kadın erkek eşitliği için çalışan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye Kadın Adayları Destekleme Derneği Başkanı Nuray Karaoğlu, ‘’8 marta karışık bir dünya ortamında girdik. Ukraynalı kadınlar yaşlılar yurtlarından oldular. Erkek egemen düzenin dünyayı karıştırdığı için bunlar yaşandı. 8 Mart’ı eşitlik mücadelesi oluşturdu. Hepimiz eşit olana kadar dayanışmamızı sürdürmemiz, birbirimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Kadınların her alanda eşit olması için çalışmamız lazım. Kadınların siyasete katılma mücadelesi bir dilek değil bir ihtiyaçtır, o koltukların yarısı biz kadınlarındır’’ sözlerini ifade etti.

Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından kokteyl sonrası sona erdi.

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