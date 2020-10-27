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Fransa’ya tepkiler sürüyor

ŞANLIURFA’DA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BASIN AÇIKLAMASI YAPARAK FRANSA'YI KINADI.

Genel 27.10.2020, 15:33
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Fransa’ya tepkiler sürüyor

Şanlıurfa’da sivil toplum kuruluşları basın açıklaması yaparak Fransa’yı kınadı.

İslam coğrafyasında Fransa’yı kınama ve boykot eylemleri sürüyor. Şanlıurfa’da da sivil toplum kuruluşları (STK), basın açıklaması ile Fransa’yı kınadı. Basın açıklamasında, Hz. İsa, Hz. Musa ve Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlerin kutsal olduğu vurgulandı. Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Şanlıurfa İl Temsilcisi İbrahim Coşkun, “Sömürgenin merkezlerinden olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son birkaç zamandır cinnete esir politikalarına bir yenisini daha ekledi. Hz. Muhammed Mustafa’ya ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkması ve Müslümanları aşağılamasını telin etmek için burada toplandık. Aslında Macron, bir görüntüdür. Avrupa’da birçok ülkede bir cinnet hali yaşanıyor. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir almış, çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir. Almanya’da cami baskını, Hollanda’da Gert Wilders ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron’un, ifade hürriyeti arkasına sığınarak, İslam’a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermektedir. Burada bir parantezle bir başka tepkimizi de özellikle ifade edelim. Macron’un, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır” ifadelerini kullandı.

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