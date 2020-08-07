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Fransa’nın ikinci büyük kentinde maske zorunluluğu
FRANSA'NIN MARSİLYA KENTİNİN BAZI BÖLGELERİNDE YENİ TİP KORONA VİRÜS (COVİD-19) İLE MÜCADELE KAPSAMINDA 8 AĞUSTOS-30 AĞUSTOS ARASINDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ.
Genel 07.08.2020, 16:15
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Fransa’nın Marsilya kentinin bazı bölgelerinde yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 8 Ağustos-30 Ağustos arasında maske takma zorunluluğu getirildi.
Avrupa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişesi sürüyor. Son 10 gün içinde vaka sayısının artışa geçtiği Fransa’da en büyük ikinci kent olan Marsilya’da yetkililer harekete geçti. Buna göre kentte korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bazı bölgelerde 8 Ağustos-30 Ağustos arasında açık havada maske takmanın zorunlu hale geleceği bildirildi.
Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre ülke genelinde şu ana kadar 222 bin 350 vaka tespit edildi. Ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı ise 30 bin 312 olarak açıklandı.
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