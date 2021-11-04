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Fransa'nın birçok hastanesinde acil servisler hizmet veremeyecek duruma geldi

Fransa'da hastanelerin büyük bir kısmının acil servislerinin, personel yetersizliği nedeniyle günlerdir hizmet veremediği belirtildi.

Genel 04.11.2021, 14:53
Fransa'nın birçok hastanesinde acil servisler hizmet veremeyecek duruma geldi

PARİS (AA) - Fransız basınındaki haberlere göre, Var bölgesinden Haut-Rhin bölgesine kadar çok sayıda devlet hastanesi, kaynak eksikliği ve personel yetersizliği nedeniyle kriz yaşıyor.

Acil servis bölümlerinin kapılarını kapatan kamu hastanelerinin bir kısmında, sadece çok acil olan bazı vakaların kabulüne izin veriliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı hasta yoğunluğu nedeniyle hastanelerdeki hasta bakıcılar başta olmak üzere personellerin çoğu, bu servislere yönlendirildi. Buna ek olarak personel yetersizliği ile kaynak kıtlığı bu krizi daha da derinleştirdi.

Kriz yaşayan hastanelerden Rennes Üniversitesi Hastanesinin acil servisi, birkaç haftadır hasta yoğunluğu ve personel eksikliği nedeniyle sorun yaşıyor. Hastane çalışanları, eksiklik nedeniyle hastalara gerekli bakımı yapamayacakları konusunda yetkilileri uyardı.

Toulon, Frejus ve Brignoles şehirlerindeki çok sayıda hastane, acil servislerini kısmi ya da tümden hizmete kapatmak durumunda kaldı.

Ülkedeki Laval Hastanesi acil servisi 4 gecedir kapalı, Givor Hastanesinin acil servisi ise geceleri 30 Kasım'a kadar hizmet veremeyecek. Birçok hastanedeki acil servislerde de sadece gündüz belli saatlerde kısmi hizmet verilebilecek.

Hastalar başka yerlere sevk ediliyor

Var bölgesindeki Draguignan Merkez Hastanesinde acil servis bölümü, kriz nedeniyle 29 Ekim'den itibaren en az beş hafta boyunca geceleri kapalı kalacak.

Birçok bölgede de bazı hastaneler, mevcut hastalar ile yeni gelenleri farklı bölgelere yönlendirmek zorunda kalıyor. Çoğu hastanede acil servislerin yıl sonuna kadar hizmet vermeyeceği ifade ediliyor.

Liberasyon gazetesine göre, Fransa genelinde büyük hastanelerin çoğunda acil servislerdeki 5 yataktan 1'i hizmete açık durumda.

Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy'nin 5 Ekim'de yaptığı araştırmada, ülkede hemşire, doktor ve sağlık çalışanı eksikliği nedeniyle devlet hastanelerinde yatakların en az yüzde 20'sinin kaldırıldığı ortaya çıkmıştı.

Hükümetin krizi gidermek için çözüm arayışında olduğu ifade ediliyor.

Daha önce olduğu gibi halihazırda da kamu hastanelerindeki yoğunluk ve kaynak eksikliği, yorgun ve yıpranmış durumdaki sağlık personellerini kurumlarından istifaya yöneltiyor.

Başta sağlık çalışanları ve sendikalar, sağlık krizini iyi yönetemediği ve bu duruma sebep olduğu gerekçesiyle hükümeti eleştiriyor.

Öte yandan acil servis krizinin, hastanelerdeki diğer servisleri de olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Muhabir: Alaattin Doğru

#dünya
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