Fransa’daki binlerce İngiliz tatilci karantinadan kurtulmak için dönüş yolunda

Fransa’da bulunan yaklaşık 160 bin İngiliz turist 14 günlük karantinadan kurtulabilmek için havaalanlarına ve limanlara akın etti.

Korona virüs salgının Avrupa’da yeniden etkisini arttırması ile ülkeler önlemlerini arttırdı. İngiltere, artan vaka sayıları nedeni ile Perşembe günü Fransa’yı güvenli seyahat listesinden çıkarmış, buradan gelen yolculara bugün yerel saatle 04:00’dan itibaren 14 günlük karantina zorunluluğunun başlayacağını duyurmuştu. Fransa’da bulunan yaklaşık 160 bin İngiliz turist ise kararın ardından havaalanlarına ve limanlara akın etti.

Fransız yetkililer yaptığı açıklamada, biletlere taleplerin arttığını ve Fransa ile İngiltere arasında araç taşıyan Eurotunnel tren servisinin Cuma gününden itibaren tamamen dolduğunu aktardı. Yetkililer, uçak bilet fiyatlarının 6 kat arttığını ifade ederken, feribotların seferlerinin talebin fazla olması nedeni ile arttırıldığını açıkladı. Fransa ise "karşılıklı önlemler" konusunda İngiltere’yi uyardı. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada, ülkelerin karantinasız seyahat listesinden çıkarılma nedeni olarak enfeksiyon oranlarının 100 bin kişide 20 vakayı aşması olduğunu ifade etti.

Öte yandan İngiltere’nin Fransa ile beraber güvenli seyahat listesinden çıkardığı ülkeler arasında Hollanda, Monako, Malta, Turks ve Caicos Adaları ve Aruba bulunuyor.