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Fransa’da yanlış tanı konan köpeğin kanseri, İstanbul’da tedavi edildi

Lübnanlı Ghiwa Jebran’ın Husky cinsi köpeği Casper kansere yakalandı. Lübnan’da tedavi imkânı bulamayan ve Fransa’da yanlış tanı konan Casper, şifayı İstanbul’da buldu.

Genel 30.03.2022, 09:05
Fransa’da yanlış tanı konan köpeğin kanseri, İstanbul’da tedavi edildi

Lübnanlı Ghiwa Jebran’ın Husky cinsi köpeği Casper kansere yakalandı. Lübnan’da tedavi imkânı bulamayan ve Fransa’da yanlış tanı konan Casper, şifayı İstanbul’da buldu.

Lübnanlı Ghiwa Jebran’ın hayatı, çok sevdiği köpeği Casper’ın aniden beliren hastalığı ile karardı. 24 yaşındaki grafik tasarımcısı Jebran, Husky cinsi köpeği Casper’ı tedavi ettirmek için ülkesinde ve dünyada onlarca kliniği inceledi. Lübnan’da tedavi ettirilemeyen 6 yaşındaki köpeğe, Fransa’daki bir patoloji laboratuvarının koyduğu yanlış tanı ile ilerleme kaydedemeyen Jebran, doğru bir tedaviye ulaşmak için araştırmalarını sürdürürken, İstanbul’daki Ada Veteriner Poliklinik’i buldu. Poliklinikte Casper’ın kanserine konulan teşhis sonucunda hemen tedaviye başlandı ve Casper, gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

“Köpeğim, İstanbul’daki tedavi sonrası kanserden kurtuldu”

“Köpeğim, Veteriner Hekim Evrim Egeden ve Ada Veteriner Poliklinik sayesinde artık kanserden kurtuldu” diyen Jebran, süreçle ilgili şunları anlattı:

“Fransa’da, köpeğim Casper’ın burun boşluğunda gelişen kitlenin kötü huylu bir tümör olan ‘karsinoma’ olduğu söylendi. Bunun üzerine tümörle ilgili araştırma yaptım ve ‘karsinoma’nın ortalama 12 ay sonra ölüme neden olacağını öğrendim. Bu arada 6 ay geçmişti. Sorunu çözmek için Veteriner Hekim Evrim Egeden ile iletişime geçtik, hastası olmamamıza rağmen bize çok yardımcı oldu. Radyoterapi ve kemoterapi umuduyla Türkiye’ye geldik. Bu süreçte Casper’ın genel durumunun iyi olması üzerine, teşhis edilen kanser türü hakkındaki kuşkularımı, Veteriner Hekim Evrim Egeden de yaptığı muayene sonucunda doğruladı. Yani Evrim Bey de, koyulan tanının doğruluğu konusunda şüpheye düştü.

Patolojik incelemeleri tekrar yaptırmak için Türkiye’de bir ay kaldık ve ilk tanı olarak verilen doku örneğini Fransa’dan getirttik. Köpeğimiz Casper’a sadece iki test yapılmıştı ve ‘karsinom’ olduğunu varsaydılar. İstanbul’da yapılan patolojik inceleme sonucunda kanser türünün farklı olduğunu öğrendik ve bu duruma çok sinirlendik. Yapılan ilk incelemede köpeklerde yaygın izlenen ve çok da tehlikesi bulunmayan, bulaşıcı özellikte bir tümör olan ‘Canine Transmissible Venereal Tümör (CTVT)’ olduğu belirlendi. Tanıyı doğrulamak üzere yapılan ilave testlerde de, tedavisi çok daha kolay olan ve ölümcül olmayan ‘CTVT’ türündeki kanser doğrulandı.

“Hastalığı birdenbire ortaya çıktı”

Casper’ın hastalığı birdenbire ortaya çıktı; ben, evcil hayvanımın aylık kontrollerini yaptıran ve herhangi bir değişiklik konusunda her zaman temkinli olan biriyim. Casper’ın 19 Haziran 2021’de, havayı şiddetli bir şekilde içine çektiğini gördüm ve bu iç çekişlerden sonra burnunda bir kanama olduğunu fark ettim. Yaşadığı bu atak, 3 saat boyunca devam etti ve atakları, 10-15 dakika sürdü. Bu durumu araştırdığımda, Casper’daki ilk semptomu bulmuş oldum: ‘Reverse sneezing’ denilen ve Türkçeye ‘ters hapşırma’ olarak çevrilen, nöbet şeklinde gelen bir solunum şekli olduğunu anladım. Yaşadığı atağın videosunu çekip, yardım edebilecek bütün veterinerlere gönderdim ve bu sırada onu antihistaminikler ile sakinleştirdim.

Yaşadığı bu ataktan sonra Casper’ın durumu, önümüzdeki birkaç ay içinde daha da kötüleşti; bu sırada onun durumunu anlamaya çalışıyor ve mümkün olan tüm tıbbi testleri yaptırıyorduk. Yapılan testlerin sonunda hiçbir şey öğrenemedik. Fransa’da koyulan teşhis de yanlıştı. Bunun üzerine internette kötü huylu tümörler konusunda araştırma yaptım.

“Evrim Egeden için sosyal ağ oluşturacağım”

Ada Veteriner Poliklinik’in tüm çalışanları çok ilgili ve yardımseverler. Evcil hayvanımın durumunun ne olduğunu ve sorununun nasıl çözülebileceğini tam olarak anlayıp, hasta sahibi olan beni de çok şeffaf bir şekilde aydınlattılar. Ayrıca hastanın (evcil hayvanımın), eksiksiz bir tedavi almasını sağladılar. Yaptıkları tedavinin sonunda köpeğim iyileştiği için çok mutluyum; bu yüzden diğer evcil hayvanlara da yarar sağlayabilmek adına, Veteriner Hekim Evrim Egeden için bir sosyal ağ oluşturacağım.”

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