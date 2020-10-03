Fransa’da Uygur Türkleri için farkındalık kampanyası başlatıldı

Fransa’da Uygur Türkleri, Çin’de yaşadığı zulmü ve Çin’in inşa ettiği toplama kamplarını duyurmak için “Dünyayı uyandırmak için bir hafta” isimli duyar ve farkındalık seferberliği başlattı.

Fransa’da Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Raphael Glucksmann ve Avrupa Uygur Enstitüsü Başkanı Dilnur Reyhan, Uygur Türklerinin Çin’de yaşadığı zulmü ve Çin’in inşa ettiği toplama kamplarını duyurmak için “Dünyayı uyandırmak için bir hafta” isimli duyar ve farkındalık seferberliği başlattı. Başlatılan kampanya ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un harekete geçmesi için 200 binden fazla imza toplandı.

Glucksmann ve Reyhan’ın başlattığı kampanya Fransız halkını seferber etti. Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı baskı ve zulümleri duyurmak için sosyal medyada #FranceforUyghurs (Uygular için Fransa) başlığı ile paylaşımlar yapıldı. Yapılan on binlerce paylaşım ile halkın bilinçlenmesi ve zulmün duyurulması amaçlandı.

Cumhurbaşkanı Macron’a çağrı

Cumhurbaşkanı Macron’un Uygur Türkleri için harekete geçmesi amacı ile “Sayın Cumhurbaşkanı, Uygurları Korumak İçin Harekete Geçin” başlıklı bir dilekçe yazıldı. Glucksmann ve Reyhan dilekçeyi Elysee Sarayı’na teslim etti. Dilekçede, “Fransa, 21. yüzyılın en büyük toplama kampına son vermek için her şeyi yapmalıdır. Fransa, Çin’de hapse atılan ve işkence gören milyonlarca Uygur Müslümanına yardım etmek için her şeyi yapmalıdır” ifadeleri kullanıldı. Fransa’nın zulümlerden sorumlu olanlara yaptırım uygulaması gerektiği belirtilen dilekçede, kitlesel gözetimi ve baskıyı genişletmek için ihraç edilen teknoloji transferlerine son verilmesi çağrısında bulunuldu. Dilekçede ayrıca, ticari ilişkilerin gözden geçirilmesi ve uluslararası soruşturma başlatılması için Birleşmiş Miletler’e (BM) baskı uygulanması talep edildi.

Dünyaca ünlü 83 marka Uygur Türklerinden faydalanıyor

Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü geçtiğimiz aylarda yayımladığı raporda, dünyaca ünlü 83 markanın Uygur Türklerinin zorunlu işçiliğinden faydalandığı açıklanmıştı. Glucksmann’ın “utanç listesi” adını verdiği markalara halk sayesinde seferberlik haftası boyunca sosyal medya üzerinden baskı yapıldı. Baskılar sonucu aralarında H&M, Puma, Adidas’ın da bulunduğu birçok marka işbirliğinin durdurulacağını duyurdu.

Çin’de, 21. yüzyılın en büyük toplama kampı faaliyetlerine devam ediyor. Kampta, en az 1,8 milyon Uygur ve diğer Müslüman etnik grupların üyeleri bulunuyor. Uygur çocukları ailelerinden ayrılıyor, dillerini konuşmaları engelleniyor ve kendi ebeveynlerini ihbar etmeye teşvik ediliyor. Çin hükümetinin Müslüman nüfusu kontrol altına almak için Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik doğum kontrol baskısını sistematik hale getirdi. Müslüman mezarlıkları, başkent Pekin’den gelen buldozerler tarafından yerle bir edilerek, halkın tarihi ve hafızası silinmeye çalışıyor.