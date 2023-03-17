Fransa’da protestolarda yakılan çöpler yola saçıldı

Fransa’nın başkenti Paris’te dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen gösterilerde eylemcilerin ateşe verdiği çöp yığınları yollara saçıldı.

Fransa’da 2 aydır kitlesel protestolara yol açan ve emeklilik yaşının kademeli olarak 64’e çıkarılmasını içeren reforma ilişkin yasa tasarısının dün akşam Ulusal Meclis’te oylamaya sunulmadan Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrasının kullanılarak geçirilmesinin ardından sokaklar savaş alanına döndü. Başkentteki Concorde Meydanı’nda polis ile göstericilerin karşı karşıya gelmesinin ardından göstericiler ara sokaklara dağılarak yollarda biriken çöpleri ateşe verdi. Paris sokaklarındaki hasarın boyutu günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Günlerdir çöp yığınları ve ağır koku ile gündemden düşmeyen Paris’te göstericilerin yaktığı konteyner ve çöpler, yollara saçıldı. Özel temizlik şirketi çalışanları da sabahın ilk saatleriyle çöp yığınlarını topladı.