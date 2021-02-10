Fransa’da mahkeme, salgını yönetmede Erdoğan’ı Macron’dan başarılı bulduğu için Slim’in evine yapılan baskını “hukuksuz" buldu

Fransa’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a övgüde bulunup Fransız hükümetinin politikalarını eleştirdiği için “Fransa düşmanlığı” ile suçlanan İmam Farid Slim’in evine yapılan baskın, mahkeme tarafından “hukuksuz” bulundu.

Fransa’nın Savoie bölgesinin Chambery kentinde yaşayan ve imamlık yapan Farid Slim’in, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüs salgınını Fransa’dan daha iyi yönettiğine ilişkin paylaşımının ardından yargılama süreci başladı.

Polis 1 Aralık’ta Chambery Valiliğinden alınan izinle, “Fransa düşmanlığı”, “Müslüman Kardeşlere yakınlık”, “Teröre yönlendirme” gibi gerekçelerle Slim’in evine sabah 6.00’da baskın düzenlemişti. Slim’in Avukatı Sefen Guez mahkemeye başvurduklarını belirterek savcının valilik iznini hukuksuz bulduğunu ve iptal ettiğini açıkladı. Avukat Guez, karar üzerine tazminat talebinde bulunduklarını ve taleplerinin mahkeme heyetince değerlendirmede olduğunu ifade etti.

Fransa hükümeti olayın ardından Müslümanları hedef almakla eleştirildi. Yeni Antikapitalist Partisi (NPA) tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, Slim’in evine yapılan baskın kınandı. NPA’nın basın açıklamasında “Chambery kentinin İslami figürlerinden olan Slim’e düzenlenen keyfi ve taraflı baskın kararı ülkedeki Müslümanlara karşı devletin yürüttüğü bir itibarsızlaştırma çalışmasıdır. Terörle bağdaştırmaya çalışıp Müslümanların toplum arasındaki itibar ve saygınlığını kaybettirmeye çalışıyorlar. Halkımızı hükümetin İslamofobik politikasına teslim olmamaya çağırıyoruz. Farid Slim’e ve tüm Müslümanlara desteğimizi belirtiyoruz. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Cumhurbaşkanı Macron’un her geçen gün biraz daha tanımadığı dini inanç ve dernekleşme haklarına bağlılığımızı hatırlatıyoruz“ ifadeleri yer aldı.