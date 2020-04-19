Fransa’da korona ölümleri 20 bine yaklaştı

Fransa’da korona virüsten son 24 saatte 395 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 19 bin 718’e ulaştı.

Fransa Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 395 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile korona virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının ise 19 bin 718’e ulaştığını duyurdu. Bakanlık, ülke genelinde toplam korona virüs vaka sayısının 152 bin 578’e yükseldiğini, 5 bin 744 kişinin ise yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, ayrıca korona virüs hastalığını yenerek, sağlığına kavuşan kişi sayısının 36 bin 570’e ulaştığını açıklarken, 4 gündür vaka sayısında azalma olduğunu kaydetti.