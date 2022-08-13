Fransa’da ilginç olay: Düşen telefonunu almaya çalışırken çöp konteynerine sıkıştı

Fransa’nın Perpignan şehrinde, yeraltı çöp konteynerine düşen telefonunu almaya çalışırken çöpe sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fransa’nın Perpignan şehrinde bir kişi telefonunu yeraltı çöp konteynerine düşürdü. Telefonunu almaya çalışırken başı ve vücudunun üst kısmı çöp konteynerine sıkışan kişi büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan kişiyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık 1 saat sonra itfaiye ekipleri çöp konteynerini keserek sıkışan kişiyi kurtardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çöp konteynerine sıkışan kişinin durumunun iyi olduğu görüldü.