Fransa’da emeklilik reformuna karşı 3’üncü kez greve gidildi

Fransa’da hükümetin emeklilik reformuna karşı 3’üncü kez greve gidildi. Ülke genelinde ulaşım, eğitim ve rafinerilerde aksamalar yaşandı.

Fransa’da emeklilik yaşının kademeli olarak 62’den 64’e yükseltilmesini öngören ve tepkilere neden olan emeklilik reformuna karşı 3’üncü kez greve gidildi. Başta başkent Paris olmak üzere Nice, Marsilya, Toulouse ve Nantes gibi birçok şehirde halk sokaklara döküldü. Paris’te Opera Meydanı’nda bir araya gelen binlerce protestocu, Bastille Meydanı’na yürüdü. Göstericiler ellerinde, "Emekliliğinizi kurtarın" ve "Milyarderlerden vergi alın, büyükannelerden değil" yazan pankartlar taşıdılar. Genel Emek Konfederasyonu (CGT) lideri Philippe Martinez yaptığı açıklamada, "Bu reform birkaç neslin hayatını alt üst edecek. Hükümet inatla ilerlemeye devam ederse protestomuzu daha uzun ve daha sert eylemlerle hızlandıracağız" dedi.

Bir önceki greve kıyasla katılımın daha az olduğu grevde, öğretmenler arasında greve katılım bir öncekine göre yüzde 26’dan yüzde 14’e, devlete ait enerji şirketi EDF’de ise greve katılımın yüzde 40’tan yüzde 30’a düştüğü ifade edildi. Ülke genelinde toplu taşıma, eğitim ile elektrik, petrol ve gaz arzında aksamalar yaşandı. TotalEnergies tesislerinde rafine petrol ürünleri teslimatı askıya alınırken, enerji üretimi yaklaşık 4,3 gigawatt azaldı.

"Emeklilik sistemi zarar ediyor ve sistemi önemsiyorsak, onu kurtarmalıyız"

Fransa Çalışma Bakanı Olivier Dussopt ise, hükümetin halk protestolarının boyutunu inkar ettiği yönündeki muhalefet suçlamalarını reddederek, değişikliğe ihtiyaç olduğunu ifade etti. Dussopt, "Emeklilik sistemi zarar ediyor ve sistemi önemsiyorsak, onu kurtarmalıyız" dedi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protestolarda şu ana kadar herhangi bir şiddet olayı ise yaşanmadı. Hükümet emeklilik reformu ile 2030 yılına kadar yılda 17 milyar eurodan fazla tasarruf sağlanacağını öne sürerken, sendikalar ve sol görüşlü muhalifler ise paranın başka yerlerden, özellikle de zenginlerden bulunabileceğini ve işçilerin korunmaya ihtiyacı olduğunu savunuyor.

“Sırt ağrısıyla uyanmanın nasıl bir şey olduğunu anlamıyorsunuz”

Eski bir temizlik görevlisi olan milletvekili Rachel Keke, dün parlamentoda yaptığı konuşmada, "Bu reformu destekleyenler, işlerin ne kadar zor olduğunu, sırt ağrısıyla uyanmanın nasıl bir şey olduğunu anlamıyorsunuz. İş gününü atlatmak için ilaç almanın nasıl bir şey olduğunu anlamıyorsunuz. Anlamıyorsunuz çünkü bu, içinde yaşadığınız bir dünya değil" demişti.

Fransa’da daha önce emeklilik reformuna karşı 19 ve 31 Ocak tarihlerinde ülke genelinde greve gidilmişti.

Emekli olabilmek için 2027’den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, emeklilik reformuna yönelik yasa tasarısını parlamentodan geçirebilmek için muhafazakarların desteğini kazanmak umuduyla 22 yaşına gelmeden çalışmaya başlayan bazı kişilerin erken emekli olmalarına da izin vererek hükümetin planlarını biraz yumuşatmayı teklif etti. Hükümet, parlamentoda mutlak çoğunluğa sahip değil ve yasa tasarısını meclisten geçirmek için muhafazakarların oylarına ihtiyacı var. Hükümet özel anayasal yetkiler çerçevesinde yasa tasarısını oylama yapmadan geçirme seçeneğine sahip fakat böyle bir girişim güven oylaması ve ülkede muhtemel yeni parlamento seçimlerini tetikleyebilir.

Tartışmalı yasaya göre Fransa’da bu yıl eylül ayından itibaren emeklilik yaşı her yıl yılda 3 ay kademeli olarak artırılacak, emeklilik yaşı 2027’de 63 yıl 3 aya, 2030’da ise 64 yıla ulaşacak. Ülkede emekli olabilmek için 2027’den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek. Fransa’da 62 olan emeklilik yaşı, Batı Avrupa’daki diğer birçok ülkeden daha düşük. Emeklilik yaşı İspanya’da 65 ve İngiltere’de 66 olurken, İtalya ve Almanya emeklilik yaşını 67’ye yükseltmeyi planlıyor.