Fransa’da Covid-19 salgınında vaka sayıları 7 binin üzerinde seyrediyor
FRANSA’DA KORONA VİRÜS SALGININDA VAKA SAYILARI 7 BİNİN ÜZERİNDE SEYREDİYOR. ÜLKE GENELİNDE SON 24 SAATTE 7 BİN 157 YENİ VAKA TESPİT EDİLMESİ İLE TOPLAM VAKA SAYISI 300 BİN 181'E ULAŞTI.
Fransa’da korona virüs salgınında vaka sayıları 7 binin üzerinde seyrediyor. Ülke genelinde son 24 saatte 7 bin 157 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 300 bin 181’e ulaştı.
Avrupa’da korona virüs salgınında vaka ve can kayıplarını artması ile ikinci dalga endişesi devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde son 24 saatte 7 bin 157 Covid-19 vaka sayısı tespit edildiği, toplam vaka sayısının 300 bin 181’e ulaştığı bildirildi. Toplam 4 bin 643 kişinin hastanede tedavi edildiği, 464 kişinin de yoğun bakımda olduğu ifade edildi. Ülkede son 24 saatte korona virüsten 21 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 30 bin 706’ya yükseldiği aktarıldı.
Öte yandan 1 Eylül’de Fransa’da okulların açılması ile bugün Marsilya’da Covid-19 vakası tespit edilen 2 okul kapatıldı.
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