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Fransa’da Covid-19 nedeniyle 20 kent gözetim altında

Fransa Başbakanı Jean Castex, Covid-19 salgını nedeniyle ülkede 20 kentin gözetim altına alındığını ve İngiltere mutasyonunun vakaların yarısını oluşturduğunu açıkladı.

Genel 25.02.2021, 21:22
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Fransa’da Covid-19 nedeniyle 20 kent gözetim altında

Fransa Başbakanı Jean Castex, Covid-19 salgını nedeniyle ülkede 20 kentin gözetim altına alındığını ve İngiltere mutasyonunun vakaların yarısını oluşturduğunu açıkladı.

Korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Fransa’da Başbakan Jean Castex, salgındaki son duruma ilişkin basın toplantısı düzenledi. Castex, ülkedeki durumun kötüye gittiğini vurgulayarak, "Ülkemizdeki sağlık durumu son birkaç gün içinde kötüleşti. Virüsün yayılması birkaç ay sabit kaldıktan sonra, Avrupa’nın hemen her yerinde olduğu gibi Fransa’da tekrar ilerliyor" dedi.

20 ilde gözetim güçleniyor

Fransa’nın 20 kentinin gözetim altına alındığını belirten Castex, bu bölgelerdeki vaka oranının 100 bin kişi için yaklaşık 250 vaka olduğunu, mutasyonlu virüsün yoğun olduğunu ve hastanelerin ise kritik durumda olduğunu açıkladı. Castex, yerel yetkililerle görüşüp valiler ve yerel aktörlerden salgını kontrol altına almak için hızlı bir şekilde yerel tedbirler almalarını istediğini belirtti.

Castex, Nice ve Dunkerque şehirlerinde olduğu gibi, 15 gün boyunca hafta sonu çıkma yasağının 20 gözetim altına alınan söz konusu 20 kentte de uygulanabileceğini vurguladı. Castex, "Durum kötüleşmeye devam ederse, yeni önlemler 6 Mart hafta sonundan itibaren yürürlüğe girecek" ifadelerini kullandı. Bu bölgelerde alınacak önlemler arasında hafta sonu çıkma yasağı, maske zorunluluğu ve açık alanda alkol yasağı yer alıyor.

Castex ayrıca, Mayotte’de 3 haftadır devam eden karantina süresinin 15 gün daha uzatıldığını duyurdu.

İngiltere mutasyonu vakaların yarısını oluşturuyor

Castex, Covid-19’un İngiltere mutasyonunun Fransa’daki vakaların yarısını oluşturduğunu açıkladı. Castex, "Orijinal virüsten daha fazla bulaşıcı olması nedeniyle daha fazla gözetim altında" dedi.

Aşılama devam ediyor

Castex ülkedeki aşılama durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, aşılama kampanyasının devam ettiğini ve güzel ilerlediğini kaydetti. Castex, "Şubat ayı sonunda yaklaşık 3 milyon kişiye 4 milyon dozdan fazla aşı uygulanmış olacak" dedi.

Mart ayı sonuna kadar 75 yaş üzerindekilerin 3’te 2’sinin aşılanacağını ifade eden Castex, "Nisan ayında 65 yaş üstü vatandaşları aşılamaya başlayacağız" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığı ise Covid-19 aşısı yapılanların sayısı ise 2 milyon 603 bin 702 olduğunu açıkladı.

Fransa’da toplam Covid-19 vaka sayısı 3 milyon 661 bin 410’e, toplam can kaybı ise 85 bin 321’e ulaştı.
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