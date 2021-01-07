Son Dakika
Fransa’da Charlie Hebdo saldırısının 6. yıldönümü için tören düzenlendi
Fransa’da Charlie Hebdo’ya düzenlenen saldırının 6. yıldönümü nedeniyle sokak töreni düzenlendi.
Genel 07.01.2021, 15:44
6
Fransa’da Charlie Hebdo’ya düzenlenen saldırının 6. yıldönümü nedeniyle sokak töreni düzenlendi.
Fransa’da 7 Ocak 2015 yılında Charlie Hebdo’nun başkent Paris’teki ofisine saldırı düzenlenmişti. Cezayir asıllı Cherif ve Said Kouachi kardeşler tarafından düzenlenen saldırıda 12 kişi öldürülmüştü. Fransız dergisi Charlie Hebdo’ya düzenlenen saldırının 6. yıldönümü nedeniyle başkentte derginin eski ofisi önünde tören düzenlendi. Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Adalet Bakanı Nicole Belloubet’in de katıldığı törende, ofisin önüne çelenk konularak, ölenlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu. Charlie Hebdo’ya yapılan saldırının ardından hedef alınan bakkalın önüne de çiçekler yerleştirildi.Öte yandan kurban yakınlarının katkılarıyla saldırının 6. yıldönümü nedeniyle derginin özel bir sayısı yayımlandı.
14°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Gaziantep FK
|16
|31
|3. Alanyaspor
|16
|30
|4. Galatasaray
|16
|30
|5. Fenerbahçe
|15
|29
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Karagümrük
|16
|21
|10. Malatyaspor
|16
|21
|11. Antalyaspor
|17
|21
|12. Rizespor
|16
|20
|13. Göztepe
|16
|19
|14. Sivasspor
|16
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Gençlerbirliği
|16
|19
|17. Kasımpaşa
|16
|19
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|16
|13
|20. Kayserispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Barcelona
|17
|31
|4. Real Sociedad
|18
|30
|5. Villarreal
|17
|29
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü