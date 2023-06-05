Fransa’da ahşap otomobil rekor fiyata satıldı

Fransa’da ahşaptan yapılan Citroen 2CV model otomobil 210 bin euroya rekor fiyatla satıldı.

Fransa’da marangoz Michel Robillard tarafından elma, kiraz, ceviz ve armut ağaçları kullanılarak yapılan ahşap otomobil dün Tours şehrinde yapılan açık artırmada görücüye çıktı. Fransa’nın klasik Citroen 2CV model otomobilinden örnek alınarak yapılan ve değeri 150 bin-200 bin euro olarak belirlenen otomobil, Parisli bir koleksiyoncu tarafından, 210 bin euroya satın alındı.

Müzayedeci Aymeric Rouillac, aracın satış fiyatının aynı ikonik model için rekor olduğunu bir önceki otomobilin 172 bin euro’ya satıldığını belirtti.

Michel Robillard, 2011 yılında yapmaya başladığı aracı 5 yılda tamamladığını belirterek, “3 oğlum vardı, bu da benim küçük kızımdı” dedi. Gelecek yıllar için çılgın projelerin olduğunu ifade eden Robillard, bir sonraki planının 2025 yılında 70’inci yılını kutlayacak Citroen DS model ahşap otomobil yapmak olduğunu söyledi.