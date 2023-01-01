Fransa’da 2023 coşkuyla karşılandı

Fransa’da halk, başkent Paris’in turistik caddesi Champs Elysees’de yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı.

Paris’te yeni yılı kutlamak isteyen vatandaşlar şehrin en işlek ve turistik caddesi Champs Elysees’de bir araya geldi. Covid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl iptal edilen havai fişek gösterilerine bu yıl izin verildi. Kutlamalar sırasında trafiğe kapatılan caddede, saatler gece yarısını gösterdiğinde binlerce Parisli havai fişek gösteriyle yeni yıla ’merhaba’ dedi.