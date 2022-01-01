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Fransa yeni yıla Covid-19 kısıtlamaları gölgesinde girdi

Fransa yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2022’ye Covid-19 kısıtlamalarının gölgesinde merhaba dedi.

Genel 01.01.2022, 03:04
Fransa yeni yıla Covid-19 kısıtlamaları gölgesinde girdi

Fransa yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2022’ye Covid-19 kısıtlamalarının gölgesinde merhaba dedi.

Başkent Paris sokakları ise kısıtlamalar nedeniyle adeta terkedilmiş kent görünümü verdi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının 5. dalgası ile mücadele eden Fransa, yeni yıla Covid-19 kısıtlamaları ile girdi. Ülkede 31 Aralık gecesi, bar ve kafelerde dans etmek yasaklanırken, 10 Aralık’tan bu yana kapalı olan gece kulüpleri yılbaşında da kapalı kaldı. Konser, havai fişek ve resmi kutlamalar iptal edilirken, ülke genelinde sokakta toplanmak ve alkol tüketmek yasaklandı. Fransa hükümeti, Başkent Paris’in dünyaca ünlü caddesi Champs-Elysee’de yeni yıl kutlamaları çerçevesinde havai fişek ve sokakta kutlamaları yasakladı. Paris’te bazı cadde ve sokaklar ise adeta terkedilmiş kent görünümü verdi. Açık olan yerler ise, gece yerel saatle 02.00 itibariyle kapanacak olması nedeniyle birçok Fransız yeni yıla evlerinde girmeyi tercih etti.

Paris’in yanı sıra Lyon kentinde vatandaşlar yeni yıla evlerinde girdi. Kent sokaklarına kısıtlamalar nedeniyle kimse çıkmazken, yeni yılda Lyon’u sessizlik kapladı.

Bölgelere özel kısıtlamalar

Fransız hükümeti tarafından yapılan açıklamada, başta Eiffel Kulesi çevresi olmak üzere, Champs-Elysee caddesi ve Seine Nehri kenarı halka kapatıldı. Ülkede, 31 Aralık akşamı yerel saatle 18.00 itibariyle alkol satışı ve sokaklarda alkol tüketimi yasaklanırken, yasağı ihlal edenlere 135 euro para cezası kesileceği duyuruldu. Paris Valiliği ise, yılbaşı gecesi için barları ve restoranları yerel saatle gece 02.00’de kapatmaya karar verirken, Strasbourg’un bulunduğu Bas Rhin Bölgesi Valiliği, 16 yaşından küçükler için saat 22.00 ile 06.00 arası sokağa çıkma yasağı karar aldı. Paris ve Lyon gibi büyük şehirlerde halka açık alanlarda maske takmak zorunlu hale geldi.

Evlerde özel partiler serbest

Geçtiğimiz yıl Fransa hükümeti, vatandaşların evlerinde 6 kişiden fazlasının bir araya gelmemesini tavsiye etmişti. Bu yıl ise hükümet, kesin bir konuk sayısı belirlemedi. Böylelikle bu yıl Fransa’da, evlerde kontrollere tabi olmayan özel partileri ölçüsüz organize etmek mümkün oldu.

Rekor vaka sayısı

Fransa’da Covid-19 salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 232 bin 200 yeni vaka tespit edilmesiyle rekor vaka sayısına ulaşıldı. Son vaka sayılarının ardından ülkede, toplam vaka sayısının 9 milyon 972 bin 800’e ulaştığı bildirildi.

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