Fransa: "Savaş jeti elektrik direklerine çarptı, köy elektriksiz kaldı"

Fransa’nın Castellet köyünde, Fransız Hava ve Uzay Ordusuna ait savaş jeti alçaktan uçuş sırasında elektrik hatlarını kopardı, yangın çıkardı. Bir köy saatlerce elektriksiz kaldı.

Fransa’nın Alpes-de-Haute-Provence bölgesindeki Castellet köyünde Çarşamba günü eğitim uçuşuna katılan Fransız Hava ve Uzay Ordusuna ait iki savaş jetinden biri alçak uçuş sırasında elektrik direğine çarptı. Yangına sebep olan jet, elektrik hatlarını da kopardı. Yangın itfaiyeciler tarafından hızla kontrol altına alınırken 300 kişinin yaşadığı köy saatlerce elektriksiz kaldı. Elektriğin kesilmesinin ardından enerji sağlayan şirketin acil müdahale ekibi olaya müdahale ederek sorun giderildi.

Fransız Hava ve Uzay Kuvvetleri olayla ilgili yaptığı açıklamada "Yaralanan olmadı. Bu son derece nadir olaydan üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Castellet Köyü Belediye Başkanı Benoit Gouin ise, "Uçaklar çok alçaldı. Rahatsızlık dışında herhangi bir hasar olmadı" açıklamasını yaptı. Gouin, yerel saatle 15.00 sıralarında elektriğin geldiğini söyledi. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.