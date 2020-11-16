Fransa Kraliçesi Antoinette’in ayakkabısı 43 bin 750 euroya satıldı

Fransa’nın son kraliçesi Marie Antoinette’in beyaz ipek ayakkabısı düzenlenen müzayedede 43 bin 750 euroya satıldı.

Fransa’nın en sevilmeyen, ancak bir o kadar da popüler olan kraliçesi Marie Antoinette’nin ayakkabısı bugün düzenlenen müzayedede satıldı. Versay’daki müze evi Osenat’ta açık arttırmaya sunulan beyaz ipek ve keçi derisinden yapılmış ayakkabının 4,7 santimetre topuğunun bulunduğu, 22,5 santimetre uzunluğunda ve 36 numara olduğu belirtili. Müzayedede 35 bin euro’ya satılan ayakkabı, işletme ücretleri dahil toplam 43 bin 750 euro’ya mal oldu.

Fransa prensi olan 16. Louis ile 14 yaşında evlendirilen Marie Antoinette, eşinin kral olması ile 18 yaşındayken kraliçe unvanını almıştı. Fransız Devrimi sırasında 37 yaşında giyotinle idam edilerek öldürülen Marie Antoinette, Fransa’nın son kraliçesi oldu. Hakkında birçok iftira, söylenti ile itibarsızlaştırılan Antoinette’nin aynı zamanda "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler" sözünü söylediği iddia edilmişti. Fransız İhtilali’nin ardından her hatıra ve izi silinen Antoinette’ye ait ayakkabının baş hizmetçisi Madame Campan tarafından yakın arkadaşı Madame de Prevoisin’e teslim edilmesiyle ayakkabı bugünlere kadar ulaştırıldı.