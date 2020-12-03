Fransa hükümetinden halka "yurt dışına kayağa gitmeyin" çağrısı

Fransız hükümeti kayak merkezlerindeki bazı mekanizmaların yasaklanmasıyla halkın komşu ülkelerde kayak merkezlerine yönelmesine değinerek, "Yurt dışına kayağa gitmeyin" çağrısında bulundu. Hükümet salgında 3. dalganın engellenmesi amacıyla bazı mekanizmaların kapatıldığına dikkat çekti.

Fransa’da hükümetin yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kayak merkezlerinde pistlerine çıkmayı sağlayan mekanizmaların kullanımını yasaklaması, kış tatili yapmayı planlayan Fransızların gözünü yurt dışına çevirmesine neden oldu. Hükümetin bir yandan kayak merkezlerini açık bırakması, diğer yandan da kayak yapanların ihtiyaç duyduğu mekanizma ve telesiyejleri yasaklaması eleştirilere neden oldu. Kış tatili için kayağa gitmeyi planlayan Fransızlar mekanizmaların çalışmayacak olması nedeniyle komşu ülkelerdeki kayak merkezlerine tercih etmeye başladı. Korona virüse karşı tedbir olarak kapatıldığı belirtilen mekanizmaların olmadan kayak yapamayacaklarını belirten Fransızların, İspanya, İsviçre gibi komşu ülkelere gitmeyi planlamasına karşın hükümet vatandaşlara, "yurt dışına kayağa gitmeyin" çağrısında bulundu.

Fransa Turizm Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne yaptığı açıklamada, “Üçüncü dalgayı engellemek istiyoruz” diyerek kayak merkezlerindeki mekanizmaların kapatılmasının gerekli olduğunu savundu. Bakan Lemoyne, vatandaşların kayak yapmak için yurt dışına çıkmamaları yönünde çağrı yaparak, "Kayak yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızı isteklerini ileriye bir tarihe erteleme davetinde bulunuyoruz” dedi.