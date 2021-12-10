Fransa Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın adli soruşturma arşivlerini açacak

ANKARA (AA) - Kültür Bakanı Roselyne Bachelot, BFMTV'de yaptığı açıklamada, Cezayir’de 1954-1962'deki savaşta polis ve jandarmanın adli soruşturmalarıyla ilgili arşivleri belirtilen tarihten 15 yıl önce açacaklarını söyledi.

Bachelot, söz konusu tarihi gerçeklerin manipüle edildiğini savunarak yapılan tahrifatların önüne geçmek ve konuyla yüzleşmek için bu karara vardıklarını ifade etti.

Arşivleri açma kararının Fransız ordusunun Cezayir'deki işkence eylemlerini gün yüzüne çıkarmasıyla sonuçlanabileceği ihtimali sorulan Fransız Bakan, bunu kabul etmenin Fransa'nın yararına olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mart ayında yaptığı bir açıklamada Cezayir Bağımsızlık Savaşı'yla ilgili 50 yıldan eski gizli arşivlere ulaşılmasının önünü açma sözü vermişti.

Diğer yandan Kültür Bakanı'nın açıklamalarının, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Cezayir'e gerçekleştirdiği resmi ziyaretten 2 gün sonra yapılması dikkati çekti.

İki ülke arasındaki ilişkiler Macron'un Cezayir tarihinin gerçeklere dayalı olmadığını ve Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini öne sürmesinin ve Osmanlı'nın ülkedeki hakimiyetini "sömürgecilik" olarak tanımlamasının ardından gerilmişti.

Macron'un açıklamaları Cezayir'de hem resmi hem sivil kanattan yoğun tepkiyle karşılanmıştı.