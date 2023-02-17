Frankfurt Havalimanı çalışanlarından protesto

Almanya’da sendikanın çağrısı üzerine greve giden Frankfurt Havalimanı çalışanları, sloganlar atarak havalimanına yürüdü.

Almanya’da Bremen, Dortmund, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Münih ve Stuttgart havalimanı çalışanları işçi sendikası Verdi’nin çağrısı üzerine 24 saatlik grev başlattı. Alman Havalimanları Birliği (ADV) tarafından yapılan açıklamada, grev nedeniyle 2 bin 340 uçuşun iptal edildiği, iptallerden 295 bin yolcunun etkilediği kaydedildi. Frankfurt ve Hamburg havalimanları, yolculara havalimanlarına gelmemeleri konusunda çağrıda bulunurken, yurt içinde seyahat edeceklere tren yolculuğu yapmalarını tavsiye etti.

Grevden en çok etkilenen ve uluslararası uçuşların yapıldığı Frankfurt Havalimanı’nın çalışanları, havalimanına yakın bir noktada toplanarak yürüyüş yaptı. "Birlikte daha fazlasını yapabiliriz", "yüzde 10.5 zam istiyoruz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, düdük ve kornalar çalarak havalimanına yürüdü.

İşçi sendikası Verdi, artan yaşam maliyetleri karşısında maaşlarının yetersiz kaldığı gerekçesiyle kamu sektörü çalışanları, havalimanı yer hizmetleri çalışanları ve güvenlik görevlileri için zam talep ediyor. Sendika, çalışanlar için yüzde 10.5 ya da en az 500 euro zam yapılmasını isterken, şuana kadar iki taraf arasında yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedilemedi.