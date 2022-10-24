Frankfurt Başkonsolosu Tunçer’den FETÖ yandaşlarının saldırısına uğrayan gazeteciye geçmiş olsun ziyareti

Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Frankfurt Kitap Fuarı’nda FETÖ yandaşlarının saldırısında uğrayan gazeteci İsmail Erel’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Başkonsolos Tunçer, "Bu olay ciddiye alınmazsa Almanya için de ciddi bir mesele olarak karşımıza çıkar" dedi.

Almanya’nın Frankfurt kentinde 74’üncüsü düzenlenen ve dünyanın en büyük kitap fuarı olan Frankfurt Kitap Fuarı’nda terör örgütü FETÖ yandaşları dün gazeteci İsmail Erel’e saldırdı. Erel’in telefonunu zorla elinden almaya çalışan FETÖ yandaşları, Erel’i elinden yaraladı. Olayın ardından Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, FETÖ yandaşlarının saldırısına uğrayan Erel’e evinde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Saldırının ardından Alman makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunduklarını belirten Tunçer, "Alman muhataplarımız nezdinde gerekli girişimleri yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bu sadece Türkiye’nin uğraştığı bir mesele değildir. Eğer ciddiye alınmazsa Almanya açısından da ciddi bir mesele olabilir. O bakımdan Alman muhataplarımızı da bu konuda sürekli uyarıyoruz" dedi.

"Alman yargısı saldırının hesabını soracak"

Erel ise yaptığı açıklamada, "Haber yapmak için kitap fuarına gittiğimizde bir etkinlik dikkatimizi çekti ve bu etkinliğin de haberini yapmak istedik. Arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya başladığımız anda FETÖ’cülerin tacizleri başladı. Ellerindeki cep telefonlarını burnumuzun dibine kadar sokacak şekilde çekim yapmamızı engellemeye çalıştılar” dedi.

FETÖ yandaşlarının hedeflerinin sinirlerini bozarak fiziki bir müdahaleyi provoke etmek olduğunu aktaran Erel, “Biz bu provokasyona gelmedik. Gayet rahat ve sakin davrandık. Biz çekime devam ederken fiziki bir saldırıya maruz kaldık. Saldırıyı gerçekleştiren kişi, Fethullah Gülen’in Almanya sözcüsü olarak tanımlayan Ercan Karakoyun hakkında suç duyurusunda bulunduk. Hastaneye giderek darp raporu aldık. Olay çok büyük tepki çekti. Basın yayın birlikleri arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundular” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirten Erel, “Aynı şekilde Berlin Büyükelçimiz telefonla aradılar. Bundan sonra hukuki bir süreç başlayacak. Ercan Karakoyun’a uyguladığı bu şiddetin hesabını Almanya yargısı soracaktır" dedi.