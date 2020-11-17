banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Korona virüs hastalarına akıllı bileklik
Korona virüs hastalarına akıllı bileklik
CHP'den ara tatil çağrısı!
CHP'den ara tatil çağrısı!
Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı günler geliyor
Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı günler geliyor
Arda Turan, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
Arda Turan, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

Fotokapanlara takılan yaban hayatının gün yüzüne çıkan o anları

Kırıkkale’deki yaban hayatı fotokapanlarla takip ediliyor. Birçok farklı alana yerleştirilen fotokapanlar vahşi doğayı anbean kaydediyor.

Genel 17.11.2020, 14:50
2
Fotokapanlara takılan yaban hayatının gün yüzüne çıkan o anları

Kırıkkale’deki yaban hayatı fotokapanlarla takip ediliyor. Birçok farklı alana yerleştirilen fotokapanlar vahşi doğayı anbean kaydediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarını korumak ve popülasyonlarını takip etmek için dağlık ve kırsal alanlardaki birçok noktaya fotokapan yerleştirdi. Bugüne kadar birçok hayvanı görüntüleyen fotokapanlara son olarak, bölgede varlıkları bilinen ancak bugüne kadar hiç görüntülenemeyen porsuk ve vaşak takıldı. Ayrıca karaca, tavşan, domuz, gelincik ve tilki gibi doğada yaşayan hayvanlar da fotokapanlarca görüntülendi. Görüntülerde hayvanların doğal yaşamlarında özgürce dolaştığı görülüyor.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
17°
açık
banner378