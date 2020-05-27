Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
104954
ALTIN
373.191
DOLAR
6.7743
STERLİN
8.3031
EURO
7.4347

Fotoğrafla ihracat dönemi

TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, doğal taş ve mermer sektörünün Çin’e ihracatının ilk çeyrekte yüzde -30 seviyelerine gerilediğini söyledi. Çetinkaya’ya göre dijital ticaret bundan sonraki dönemde iş dünyasının önemli etkenlerinden biri olacak. Covid-19 bize fotoğraflı ihracatın da olduğunu gösterdi. Şimdilik konvansiyonel ticaret hacmini yakalaması zor ancak zaman geçtikçe önemli bir araç olacak.”

Fotoğrafla ihracat dönemi

TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, doğal taş ve mermer sektörünün Çin’e ihracatının ilk çeyrekte yüzde -30 seviyelerine gerilediğini söyledi. Çetinkaya’ya göre dijital ticaret bundan sonraki dönemde iş dünyasının önemli etkenlerinden biri olacak. Covid-19 bize fotoğraflı ihracatın da olduğunu gösterdi. Şimdilik konvansiyonel ticaret hacmini yakalaması zor ancak zaman geçtikçe önemli bir araç olacak.”

27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:43
26 Okunma
Fotoğrafla ihracat dönemi

Dünyayı kasıp kavuran ve küresel ticaret çarklarının durmasına neden olan Covid-19 salgını gündemdeki yerini koruyor. Dijital ticaret bundan sonraki dönemde iş dünyasının önemli etkenlerinden biri olacak. Fuarların gerçekleştirilememesi nedeniyle mermer sektörü, Çin’e fotoğraflı ihracata başladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, doğal taş ve mermer sektörünün Çin’e ihracatının ilk çeyrekte yüzde -30 seviyelerine gerilediğini söyledi. Pandemi nedeniyle dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Çetinkaya, “Normalleşme kelimesini şimdiden kurmak hayalcilik olur. Bunu ancak Haziran’dan sonra önümüzdeki tabloya göre değerlendirmemiz mümkün olacak. Sektörümüzün Çin’e ihracatı Şubat’ta yüzde -60 seviyelerindeydi. Nisan’da yüzde -40’lara gerilemiş olduk. Bu sevindirici bir gelişme ancak kayıplarımız halen çok büyük. En büyük dış pazarımız olan Çin’e bu yılın ilk çeyreğindeki ihracatımız yüzde -30 seviyelerinde gerçekleşti” dedi.

İhracata fotoğraflı katkı

Sanal ticaretin doğal taş ve mermer sektörü özelinde son derece destekleyici bir unsur olduğunun altını çizen Çetinkaya, “Çinliler ürünleri dokunarak, görerek almak istiyor. Halihazırda uluslararası uçuşların olmadığı bir dönemde ürünlerin fotoğrafını çekip Çin’e mal satan firmalarımız mevcut. Uluslararası uçuşların başlayacağı tarihe kadar fotoğraf aracılığıyla da olsa Türkiye’nin toplam ihracatına katkı sağlamak adına çalışan bir sektörümüz var” şeklinde konuştu.

ABD’nin doğal taş ve mermer sektörünün Çin’den sonra ikinci en büyük ihracat pazarı olduğunu söyleyen Çetinkaya, “Avrupa pazarı Mart sonunda siparişlerini askıya aldı. MENA bölgesinde de iptaller söz konusu. Hindistan’a ihracatımız Nisan’da yüzde -90 olarak hesaplandı. Fabrikalar şu dönemde üretimden çok bakım-onarım faaliyetlerini yürütüyor. Bir bakıma salgın sonrası döneme hazırlık yapılıyor. Temmuz’dan önce uluslararası uçuşların açılacağını sanmıyorum. Normalleşeceğiz ancak bu birden olmayacak. Buradaki en önemli faktör bu dönemi en az hasarla geçirmek. Firmalarımızın bu dönemin sonunda faz değişikliğine giderek Çin’den tedarik ettikleri ürünlerin yüzde 25’ini başka ülkelere kaydırmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 27.05.2020 16:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran’da 4 büyüklüğünde deprem
İran’da 4 büyüklüğünde deprem
Ankara ile Sivas arasını 2 saate indirecek dev proje hız kesmiyor
Ankara ile Sivas arasını 2 saate indirecek dev proje hız kesmiyor
Yeni Zelanda’da 19 gündür kayıp olan kampçılar bulundu
Yeni Zelanda’da 19 gündür kayıp olan kampçılar bulundu
Yağmur çiftçiye bayram sevinci yaşattı
Yağmur çiftçiye bayram sevinci yaşattı
Mescid-i Aksa’nın açılması için hazırlıklar yapılıyor
Mescid-i Aksa’nın açılması için hazırlıklar yapılıyor
Malatya’da yılanın balık avı kameraya yansıdı
Malatya’da yılanın balık avı kameraya yansıdı
Günler sonra parka çıkan minik Hasan’dan tüm ülkeye mesaj var
Günler sonra parka çıkan minik Hasan’dan tüm ülkeye mesaj var
Siirt’te çalışanların bir bölümünün korona virüs testi pozitif çıkan market kapatıldı
Siirt’te çalışanların bir bölümünün korona virüs testi pozitif çıkan market kapatıldı
Hasta kadını polis sırtında taşıdı
Hasta kadını polis sırtında taşıdı
Bayram Şenocak: “Darbe özlemcilerine geçit vermeyeceğiz”
Bayram Şenocak: “Darbe özlemcilerine geçit vermeyeceğiz”
Ağrı’da darbeler idam sehpasında asıldı
Ağrı’da darbeler idam sehpasında asıldı
Sanayi tesisleri süreci atlattı, üretim hızını arttırdı
Sanayi tesisleri süreci atlattı, üretim hızını arttırdı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti kısıtlamanın ardından devam ediyor
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti kısıtlamanın ardından devam ediyor
Sokağa çıkma iznine soğuk ve yağmur engeli
Sokağa çıkma iznine soğuk ve yağmur engeli
Azgın boğa önce aracı itti sonra sahiplerini kovaladı
Azgın boğa önce aracı itti sonra sahiplerini kovaladı
Karaman’da kanala düşen köpeği itfaiye kurtardı
Karaman’da kanala düşen köpeği itfaiye kurtardı
Kız bebeklerde kıyafet seçimi nasıl olmalı
Kız bebeklerde kıyafet seçimi nasıl olmalı
Salgın sonrası maceraseverler artacak
Salgın sonrası maceraseverler artacak
Bu ilçedeki toplam 450 bin TL’lik veresiye borçları temizlendi
Bu ilçedeki toplam 450 bin TL’lik veresiye borçları temizlendi
Ankara’da 14 yaş altı çocuklar sokakta
Ankara’da 14 yaş altı çocuklar sokakta

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim