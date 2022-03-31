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Fotoğrafın Çanakkale Savaşı’na katılan çocukları gösterdiği iddiası
Özellikle sosyal medyada birçok dezenformasyon haber ile karşı karşıya gelmekteyiz. Haberlerin doğru olup olmadığını araştırmadan direk inanmak ve bilgiyi paylaşmak yanlış bilgiye sahip olmayı ve bilgi kirliliğini de beraberinde getiriyor. Çanakkale savaşına katılan çocukları gösteren fotoğraf size de çok tanıdık geldi değil mi? Her 18 Mart Çanakkale zaferinin yıl dönümünde şehitleri, sosyal medya hesabımızda çoğunlukla bu fotoğraf ile anarız. Peki fotoğraf gerçekleri yansıtıyor mu? Gerçekten çanakkalede savaşan çocukları mı simgeliyor? yoksa bu fotoğraf da mı dezenformasyon.? Gelin birlikte inceleyelim....
Genel 31.03.2022, 11:28 31.03.2022, 11:42
Fotoğrafın Çanakkale Savaşına Katılan Çocukları Gösterdiği İddiası Yanlış!
Araştırmalara göre, fotoğraf çiftçi çocukların 1923’ün Nisan ayında İstanbul’a getirilen Şark cephesi yetimleri. Fotoğrafta çocukların taktığı asker şapkalarının 1921 yılından önce kullanılmamış.
Fotoğraf Kazım Karabekir’in Çocuk Davamız adlı kitabında yer alıyor. Kitapta çocukların şark cephesi yetimleri olduğu belirtilmiş. 1923 yılında İstanbul’a getirilen çocukların İstanbul’daki faaliyetlerine dair detaylı bilgiler de kitapta yer alıyor.
Ayrıca fotoğraf 17 Nisan 1923 tarihinde Tevhid-i Efkar gazetesinde yer almış.