Fotoğrafçı aile köy evini fotoğraf platosuna çevirdiler

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Yeşilyurt köyünde bulunan evlerini fotoğraf platosuna çeviren fotoğrafçı aile, bahçelerine kurdukları insan eline benzeyen platformda fotoğraf çekimi için kendilerini tercih eden çiftleri adeta el üstünde tutuyor. Platform Doğu Karadeniz’de tek olma özelliği taşıyor.

Gümüşhane’nin merkezine 7 kilometre mesafede bulunan Yeşilyurt köyünde yaşayan ve 1960 yılından bu yana dedelerinden kalma fotoğrafçılık mesleğini sürdüren Gürses ailesi, evlerini fotoğraf platosu haline getirdi. Köyde bulunan evlerinde yaşamlarını da sürdüren aile, yeni evlenecek çiftlerin fotoğraf çekimlerini gerçekleştirirken aynı zamanda doğayla iç içe keyifli vakit geçirmelerini de sağlıyor. Tamamen fotoğraf çekimine uygun şekilde tasarlanan evin bahçesinin yanı sıra odalar da stüdyo olarak kullanılıyor. Yeni evlenecek çiftlerin açık hava fotoğraf çekimlerinde mekan bulmakta yaşadıkları zorluklar ve hava koşullarına bağlı olarak yaşadıkları olumsuzlukların önüne geçebilmek için tasarlanan platoda el şeklinde tasarlanmış ve yerden yüksekliği 20 metre olan bir platform da yer alıyor. Doğu Karadeniz’de tek olma özelliği taşıyan platform çiftlerin ve ziyaretçilerin ilgisini çekerken, ev sahipleri platformla çiftleri el üstünde tuttukları mesajını veriyor

Fotoğraf platosu haline getirdikleri evlerinin bahçesinde bulunan el şeklindeki platformun yurtdışında örneklerinin olduğunu ancak Doğu Karadeniz’de tek olma özelliği taşıdığını dile getiren fotoğrafçı Furkan Gürses, “Gümüşhane’de bir eksiklik olarak gördüğümüz için hava koşullarını ve mekan arama sorunlarını ortadan kaldırmak için böyle bir fotoğraf platosu oluşturduk. 3. nesil fotoğrafçıyım ben bu dedemizden kalan bir meslek, babamızın öncülüğünde bu mesleği yapıyoruz. Hem sosyal yaşantımızı bu ortamda sürdürüyoruz hem de hava şartlarından dolayı böyle bir plato kurma gereksinimi duyduk. Gümüşhane’de mekan arama sorununu ortadan kaldırmak için, yaylalar ve doğal güzellikler çok ama düğün gününe yetiştirilmesi için ve gelinle damatları çok yormamak için böyle bir ortam kurduk. Ekibimizle birlikte konseptleri araştırdık, Doğu Karadeniz’de böyle bir tasarım yok. Japonya’da böyle bir tasarım var ve orada çok fazla ilgi görüyor. Biz de bunu şehrimize katmak istedik. Sosyal medyada gören ve ilgi duyanlar çok fazla. Gelip görmek, gezmek isteyenler oluyor" dedi.

Kurdukları fotoğraf platosuna başka illerden de ilgi olduğunu anlatan ailenin bir başka fotoğrafçı üyesi Ekrem Gürses ise bunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Plato ile ilgili fotoğrafları sosyal medyadan gördüğünü ve bu yüzden tercih ettiğini anlatan Merve Demirci de, “Şu an düğünüm için buradayım düğün çekimleri için burayı tercih ettik. Çekim için geldiğimiz mekan gerçekten güzel bir mekan arkadaşlar ev yapmışlar, salıncak kurmuşlar ayrıca el figürü bulunuyor” diye konuştu.