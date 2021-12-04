Formula 1’de şampiyon TV+’ta belli oluyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in televizyon platformu TV+, dünyanın önemli spor organizasyonlarını sporseverlerle buluşturuyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, TV+’ta spor şöleni devam ediyor. Dünyanın en önemli spor organizasyonları Formula 1 ve NBA’in yanı sıra Avrupa’nın en değerli futbol ligi İngiltere Premier Lig’in ve İtalya Serie A’nın heyecanı TV+’ta sporseverlerle buluşuyor.

Formula 1’de sezonun son yarışlarından Suudi Arabistan Grand Prix’si 5 Aralık’ta, Abu Dhabi Grand Prix’si ise 12 Aralık’ta TV+’ta yayınlanacak.

TV+’ta aralık ayı boyunca futbolun yanı sıra NBA heyecanı da devam edecek. Aralık ayı boyunca birbirinden çekişmeli karşılaşmalar TV+’ta basketbolseverlerle buluşacak.



Serie A’da sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri daha futbolseverlerle buluşacak. Ligin seyrini değiştirecek maçta lider Napoli, 19 Aralık’ta Milan’a konuk olacak.

TV+ aralık ajandası şöyle:

"Formula 1; 5 Aralık | Suudi Arabistan GP, 12 Aralık | Abu Dhabi Grand Prix. Premier Lig; 19 Aralık | Tottenham – Liverpool, 26 Aralık | Manchester City – Leicester City, 28 Aralık | Leicester City - Liverpool. İtalya Serie A; 4 Aralık | Roma - Inter, 19 Aralık | Milan – Napoli."