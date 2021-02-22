Ford Otosan’a tepkiler sürüyor

Ford Otosan A.Ş.’nin küçülme kararı gerekçesiyle Bitlis’teki tek yetkili servisi olan Ford Tatvan Aydınlar Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketinden yetkisini almasına bazı STK’lar ile iş adamları tepki gösterdi.

Bitlis il genelinde Ford marka araç kullanan sürücüler ve toplu taşıma hizmeti veren firma yetkililerinin Ford Otosan’a tepki göstermesinden sonra bir tepki de bazı sivil toplum kuruluşları (STK) ve iş adamalarından geldi. Karşıyaka Mahallesi’ndeki Ford Tatvan Aydınlar Servisi binası önünde bir araya gelen STK temsilcileri ile iş adamları, Ford Otosan’ın Bitlis’teki servisin bayilik sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesine tepki göstererek, kararın hem bölge ekonomisine hem de istihdama olumsuz etki yapacağını belirttiler.

“Mağduriyete neden olan karardan geri dönülmelidir”

Tepkisini dile getiren Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, karardan geri dönülmesi çağrısında bulundu. Sağlık sektörü, emniyet ve bazı kurum araçlarının büyük çoğunluğunun Ford marka araçlardan oluştuğuna dikkat çeken Kökel, "Ford Tatvan Aydınlar Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının bir üyesidir. Bu servisin kapatılması, burada çalışan 50 işçinin işsiz kalmasına neden oluyor. İlimizde mevcut araçların yüzde 70’e yakını Ford markadır ve bu araçların sahibi de sıkıntı yaşamaya başladı. Buradaki servisin kapatılması nedeniyle bu araçlar, bakım ve onarım için 150 kilometre uzaklıktaki Van iline ya da başka ile gitmek zorunda kalmaktadır. Aynı gün içerisinde de bu işlemler tamamlanamayacağı için gidiş geliş ve orada konaklamak ayrı bir külfet oluşturacaktır. Ford Otosan’ın, bu mağduriyetin önüne geçmek için küçülme kararını yeniden gözden geçirmesini talep ediyoruz. Buradaki servise aylık 600-700 civarında araç giriş çıkışı yapılmaktadır. Buranın kapatılması hem istihdamı hem de bölge ekonomisini olumsuz etkileyecektir" dedi.

“Kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz”

Genç İş Adamları Derneği Bitlis Şube Başkanı Cengiz Şahin ise "2013 yılında Koç ailesinin küçülme ile ilgili almış olduğu bir kararı, 2020-2021’de uygulamaya koyması nedeniyle ilçemizde bulunan servisin kapatılmasına ilişkin tebliğler yapılmış durumda. İş adamaları, ticaret odaları olarak istihdama katkı sunmak için müteşebbis sağlayan insanlarız. Buraya yatırım yapmayı sağlarken, daha önce kurulu bir düzenin küçülme kararıyla kapatılması üzüntü vericidir. Bu kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz" dedi.

Giresun’dan sonra en fazla Ford aracın olduğu illerden birinin Bitlis olduğunun altını çizen Şahin, "Karın başkenti olan Bitlis’ten Koç ailesine sesleniyoruz. Giresun’dan sonra Türkiye’de en fazla Ford araçlarının olduğu illerden biridir Bitlis. Sağlık sektöründe kullanılan araçların yüzde 65’i Ford markalardan oluşuyor. Ağır kış şartlarında bırakın seyir halinde çalışmak, normal sabah araçları çalıştırırken de mazot donmasından kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır. Bir çekicinin bir yerden aracı alıp, başka bir yere götürmesi saatleri almaktadır. Sağlık sektöründe buna hiçbir şekilde müsamaha gösterilemez. Zaten burada ambulans sayılarımız kısıtlı. Bırakın burayı küçültmeyi, bizlerin de desteğiyle gelin hep birlikte büyütelim. Burası İpekyolu ve merkezi bir yerdir. Buradaki servise günlük 650-700 civarında araç gelmektedir. Bazı çevre illerinde servislerin kapatılmasıyla bu rakamlar daha da artacaktır. Bu serviste ailelerine bakmakta olan 50 hemşehrimiz çalışmaktadır. Ağır kış şartlarının olduğu bir yerde bu şekil sürekli iş imkanlarını bulmaları neredeyse imkansızdır. Biz buraya pozitif ayrımcılık düşünürken, bu şekil alınan bir karardan gerçekten büyük üzüntü duyduk. Tarafların bir araya gelerek, biz iş adamalarının desteğiyle de istihdamını 100-150 kişiye çıkarılmasıyla ilgili çalışma yürütülmesini rica ediyoruz. Buradaki milli servetin heba edilmemesini istiyoruz. İnsanlar, burada servis olduğundan dolayı Ford marka araçları tercih ettiler. Bir yıl, 6 ay süre vererek bunu çekerseniz, buradaki Ford araç sahipleri nasıl bir süreç yaşayacak. Salgının yaşandığı bir dönemde, ambulansların Ford araçlardan oluştuğu bir yerde, bu şekil bir karar umarım en kısa sürede gözden geçirilir ve geri adım atılır" şeklinde konuştu.

“Araçlarımızın yüzde 70 civarı Ford markadır”

Bitlis genelinde bulunan araçların yüzde 70’inin Ford marka olduğuna dikkat çeken Tatvan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Naim Nadir de, "İlçemize güzel hizmetleri olan, 50 çalışanın olduğu bir servisimiz var. Araçlarımızın yüzde 70 civarı Ford markadır. Buranın kapatılması kime ne fayda sağlar onu bilmiyorum ama bu kararın önüne geçilmesi için buradan yetkililere sesleniyoruz. Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için kapatma kararından vazgeçilsin. Bölgemizde işsizlik hat safhada. Burada çalışan ve ailesini geçindiren 50 çalışanımız işsiz kalacak. Hiçbir üyemiz bu kararı kabul etmiyor. Buradaki ağır kış koşullarında, aracın ufak bir bakım ve onarımı için çevre illere gitmek, araç sahipleri için de büyük mağduriyetlere neden olmaktadır” diye konuştu.