banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
HDP İstanbul Avcılar'da olay çıkarttı...
HDP İstanbul Avcılar'da olay çıkarttı...
700 yıllık kale miras kaldı
700 yıllık kale miras kaldı
Ali Babacan'dan Erdoğan'a 5 soru!
Ali Babacan'dan Erdoğan'a 5 soru!
Mesut Özil'in İstiklal Marşı okuması Alman basınında
Mesut Özil'in İstiklal Marşı okuması Alman basınında
banner448

Ford Otosan’a tepkiler sürüyor

Ford Otosan A.Ş.’nin küçülme kararı gerekçesiyle Bitlis’teki tek yetkili servisi olan Ford Tatvan Aydınlar Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketinden yetkisini almasına bazı STK’lar ile iş adamları tepki gösterdi.

Genel 22.02.2021, 15:45
6
Ford Otosan’a tepkiler sürüyor

Ford Otosan A.Ş.’nin küçülme kararı gerekçesiyle Bitlis’teki tek yetkili servisi olan Ford Tatvan Aydınlar Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketinden yetkisini almasına bazı STK’lar ile iş adamları tepki gösterdi.

Bitlis il genelinde Ford marka araç kullanan sürücüler ve toplu taşıma hizmeti veren firma yetkililerinin Ford Otosan’a tepki göstermesinden sonra bir tepki de bazı sivil toplum kuruluşları (STK) ve iş adamalarından geldi. Karşıyaka Mahallesi’ndeki Ford Tatvan Aydınlar Servisi binası önünde bir araya gelen STK temsilcileri ile iş adamları, Ford Otosan’ın Bitlis’teki servisin bayilik sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesine tepki göstererek, kararın hem bölge ekonomisine hem de istihdama olumsuz etki yapacağını belirttiler.

“Mağduriyete neden olan karardan geri dönülmelidir”

Tepkisini dile getiren Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, karardan geri dönülmesi çağrısında bulundu. Sağlık sektörü, emniyet ve bazı kurum araçlarının büyük çoğunluğunun Ford marka araçlardan oluştuğuna dikkat çeken Kökel, "Ford Tatvan Aydınlar Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının bir üyesidir. Bu servisin kapatılması, burada çalışan 50 işçinin işsiz kalmasına neden oluyor. İlimizde mevcut araçların yüzde 70’e yakını Ford markadır ve bu araçların sahibi de sıkıntı yaşamaya başladı. Buradaki servisin kapatılması nedeniyle bu araçlar, bakım ve onarım için 150 kilometre uzaklıktaki Van iline ya da başka ile gitmek zorunda kalmaktadır. Aynı gün içerisinde de bu işlemler tamamlanamayacağı için gidiş geliş ve orada konaklamak ayrı bir külfet oluşturacaktır. Ford Otosan’ın, bu mağduriyetin önüne geçmek için küçülme kararını yeniden gözden geçirmesini talep ediyoruz. Buradaki servise aylık 600-700 civarında araç giriş çıkışı yapılmaktadır. Buranın kapatılması hem istihdamı hem de bölge ekonomisini olumsuz etkileyecektir" dedi.

“Kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz”

Genç İş Adamları Derneği Bitlis Şube Başkanı Cengiz Şahin ise "2013 yılında Koç ailesinin küçülme ile ilgili almış olduğu bir kararı, 2020-2021’de uygulamaya koyması nedeniyle ilçemizde bulunan servisin kapatılmasına ilişkin tebliğler yapılmış durumda. İş adamaları, ticaret odaları olarak istihdama katkı sunmak için müteşebbis sağlayan insanlarız. Buraya yatırım yapmayı sağlarken, daha önce kurulu bir düzenin küçülme kararıyla kapatılması üzüntü vericidir. Bu kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz" dedi.

Giresun’dan sonra en fazla Ford aracın olduğu illerden birinin Bitlis olduğunun altını çizen Şahin, "Karın başkenti olan Bitlis’ten Koç ailesine sesleniyoruz. Giresun’dan sonra Türkiye’de en fazla Ford araçlarının olduğu illerden biridir Bitlis. Sağlık sektöründe kullanılan araçların yüzde 65’i Ford markalardan oluşuyor. Ağır kış şartlarında bırakın seyir halinde çalışmak, normal sabah araçları çalıştırırken de mazot donmasından kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır. Bir çekicinin bir yerden aracı alıp, başka bir yere götürmesi saatleri almaktadır. Sağlık sektöründe buna hiçbir şekilde müsamaha gösterilemez. Zaten burada ambulans sayılarımız kısıtlı. Bırakın burayı küçültmeyi, bizlerin de desteğiyle gelin hep birlikte büyütelim. Burası İpekyolu ve merkezi bir yerdir. Buradaki servise günlük 650-700 civarında araç gelmektedir. Bazı çevre illerinde servislerin kapatılmasıyla bu rakamlar daha da artacaktır. Bu serviste ailelerine bakmakta olan 50 hemşehrimiz çalışmaktadır. Ağır kış şartlarının olduğu bir yerde bu şekil sürekli iş imkanlarını bulmaları neredeyse imkansızdır. Biz buraya pozitif ayrımcılık düşünürken, bu şekil alınan bir karardan gerçekten büyük üzüntü duyduk. Tarafların bir araya gelerek, biz iş adamalarının desteğiyle de istihdamını 100-150 kişiye çıkarılmasıyla ilgili çalışma yürütülmesini rica ediyoruz. Buradaki milli servetin heba edilmemesini istiyoruz. İnsanlar, burada servis olduğundan dolayı Ford marka araçları tercih ettiler. Bir yıl, 6 ay süre vererek bunu çekerseniz, buradaki Ford araç sahipleri nasıl bir süreç yaşayacak. Salgının yaşandığı bir dönemde, ambulansların Ford araçlardan oluştuğu bir yerde, bu şekil bir karar umarım en kısa sürede gözden geçirilir ve geri adım atılır" şeklinde konuştu.

“Araçlarımızın yüzde 70 civarı Ford markadır”

Bitlis genelinde bulunan araçların yüzde 70’inin Ford marka olduğuna dikkat çeken Tatvan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Naim Nadir de, "İlçemize güzel hizmetleri olan, 50 çalışanın olduğu bir servisimiz var. Araçlarımızın yüzde 70 civarı Ford markadır. Buranın kapatılması kime ne fayda sağlar onu bilmiyorum ama bu kararın önüne geçilmesi için buradan yetkililere sesleniyoruz. Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için kapatma kararından vazgeçilsin. Bölgemizde işsizlik hat safhada. Burada çalışan ve ailesini geçindiren 50 çalışanımız işsiz kalacak. Hiçbir üyemiz bu kararı kabul etmiyor. Buradaki ağır kış koşullarında, aracın ufak bir bakım ve onarımı için çevre illere gitmek, araç sahipleri için de büyük mağduriyetlere neden olmaktadır” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 24 26
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Gençlerbirliği 24 20
21. Ankaragücü 23 19
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. İstanbulspor 22 40
4. Adana Demirspor 22 38
5. Altay 22 38
6. Altınordu 22 38
7. Ankara Keçiörengücü 22 37
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bursaspor 22 31
10. Bandırmaspor 22 30
11. Ümraniye 22 30
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Arsenal 25 34
11. Wolverhampton 25 33
12. Leeds United 24 32
13. Southampton 24 30
14. Crystal Palace 24 29
15. Burnley 25 28
16. Brighton 24 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 23 47
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 23 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19